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南港三井LaLaport 3／17試營運！下周一準備逛起來

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▲三井南港LaLaPort。（圖／品牌提供）

▲三井南港LaLaport將在3／20正式開幕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北市最大購物中心、南港三井LaLaport即將登場，業者表示正式開幕日期為3／20，而近期已有進駐廠商對外公告，3／17、3／18將會是試營運日期，到時民眾就能進入購物中心內參觀購買，等很久的民眾不妨在3／17準備先去踩點！

營業面積高達5萬坪，三井不動產在北部首間LaLaport購物中心即將登場，緊鄰2個捷運站交通相當方便，集結餐飲、購物、娛樂類別，還有17廳規模的巨大影城，等同全家可以從早玩到晚，在開幕後也將會是台北市區內最大的購物中心，開幕日一宣布後，就引發許多消費者關注。

▲Mitsui Shopping Park LaLaport 南港、南港三井LaLaport。（圖／三井不動產提供）

而網傳的3／13試營運日期，三井不動產也在昨天正式否認，不過依照該業者在開幕前，一定會舉辦試營運來做壓力測試的前例，預計消費者在開幕日前就能進去搶先逛，近日進駐廠商也正式在臉書粉絲團上發布消息，表示試營運日期為3／17與3／18共2天，而3／19將全日暫停營業進行微調，迎接3／20的盛大開幕。

▲lalaport。（圖／翻攝橡子共和國臉書粉絲頁）

▲南港LaLaport預定試營運日期是3／17。（圖／翻攝橡子共和國臉書粉絲頁）

吉卜力相關周邊產品專賣店《橡子共和國》貼出公告，表示即將在南港LaLaport 4樓盛大開幕，此店也是該品牌進駐信義計畫區之外的第二間北部話題店，店內設有全新造型的超萌打卡點，包括大龍貓與中、小龍貓一同坐在池塘畔迎接大家，邀請粉絲們去拍照，且試營運期間還推出單筆消費滿1,200元，送「飛天龍貓紀念行李吊牌」的優惠。

▲橡子共和國南港 。（圖／翻攝自FB@dongurirepublic.tw）

▲吉卜力相關周邊產品專賣店《橡子共和國》北部2號店進駐南港LaLaport 。（圖／翻攝橡子共和國臉書粉絲頁）

下方也直接說明試營運日期，寫出3／18的營業時間從上午11點至晚上8點，而3／17後方則寫「敬請等待公告」，意即雖可能有變數，但很高機會會在當天試營運。

針對3／17的試營運日期，三井不動產也表示，關於試營運時間，或3／20日開幕當天，開放民眾進場的時間近日都在研擬中，如果確定開放時間，都會前一天在官網與社群公布。

關鍵字：

台北, 購物中心, LaLaport, 試營運, 吉卜力

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