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紅椒也在內！「10款護肝食物」吃起來　肝臟健康才有彩色人生

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▲▼「10款護肝食物」吃起來 。（圖／Unsplash）

▲紅甜椒能幫助肝細胞修復。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

肝是沉默的器官，健康的肝臟能幫身體減毒，而良好的飲食習慣能幫修復肝細胞、減少發炎並促進肝功能。以下盤點有10種顧肝的食物，吃對東西保健康。

1. 綠色蔬菜（菠菜、綠花椰菜、甘藍）

富含抗氧化劑 & 葉綠素能幫助肝臟排毒，減少自由基傷害，同時促進膽汁分泌：有助於脂肪消化，減輕肝臟負擔。

2. 十字花科蔬菜（花椰菜、高麗菜、白蘿蔔）

含硫化合物 & 植物化學物質能提升肝臟解毒酵素活性，也能幫助排除毒素 & 代謝酒精，減少肝臟負擔。

3. 薑黃

薑黃素具抗發炎作用，可減少肝臟發炎和氧化壓力，且能促進膽汁分泌，幫助消化，提升肝功能。

▲▼「10款護肝食物」吃起來 。（圖／Unsplash）

4. 綠茶

含兒茶素，幫助可減少脂肪肝風險，也有助於降低肝酶指數，保護肝細胞。

▲▼「10款護肝食物」吃起來 。（圖／Unsplash）

5. 檸檬 & 柑橘類水果

富含維生素C，能幫助肝臟合成解毒酵素，同時促進膽汁分泌，幫助脂肪代謝。

6. 堅果（核桃、杏仁）

含Omega-3脂肪酸 & 維生素E，能減少肝臟發炎，有助提升肝酵素活性，幫助排毒。

▲▼「10款護肝食物」吃起來 。（圖／Unsplash）

7. 深海魚（鮭魚、鯖魚）

富含Omega-3，可減少脂肪肝和發炎風險；促進肝細胞修復，提升肝功能。

8. 大蒜

含硫化合物，能刺激肝臟解毒酵素的分泌，有助於降低肝臟脂肪堆積，減少脂肪肝風險。

9. 全穀類（糙米、燕麥）

富含B群維生素，可幫助肝臟代謝碳水化合物、脂肪和蛋白質，同時提升能量代謝，減輕肝臟負擔。

10. 紅甜椒

含豐富維生素C & 抗氧化劑，保護肝細胞免受氧化壓力，也能促進膠原蛋白合成，幫助肝細胞修復。

關鍵字：

肝臟, 飲食, 健康, 護肝, 食物

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