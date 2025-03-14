Gucci新創意總監是他！震撼離開任職10年的Balenciaga　上演集團大洗牌

記者鮑璿安／綜合報導

時尚圈又傳來震撼彈！創意總監大風吹未結束，Gucci 宣佈新創意總監是設計師 Demna，而他將離開任職10年的Balenciaga，這一人選完全是意料之外，在同一集團完成轉職，正式接棒上一任創意總監Sabato de Sarno。

Demna將離開Balenciaga成為Gucci的新創意總監，相當於是為Gucci注入一劑強心針，Demna對此表示：「我真的很高興加入 Gucci 大家庭，我很榮幸能為這個我深深尊重並長期欽佩的品牌做出貢獻。我期待與 Stefano 和整個團隊一起譜寫 Gucci 精彩故事的新篇章。」古馳執行長斯特凡諾坎蒂諾（Stefano Cantino）也表示：「他今天定義時尚的方式非常獨特，這就是古馳應得和未來需要的，毫無疑問，我們一致認為Demna是他這一代人中最好的創意總監之一。」

Demna其顛覆性的怪誕設計風格是時尚圈獨樹一格的存在，他非時尚刻班出身，創立的個人品牌Vetements過去擁有高話題度，直至2015年被任命為Balenciaga的創意總監，這是他職業生涯的重大轉捩點。雙方經歷十年合作，據傳他去年才與Balenciaga再次續約，沒想到今年就宣佈轉往同一集團的Gucci擔任創意總監，想必首要任務是挽救Gucci下滑的業績，並帶來全新氣象。而Demna將在7月完成Balenciaga高級訂製系列之後，正式投入在Gucci的全新身分。