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20世紀最具代表性藝術家「蜘蛛奶奶」作品登台！牢籠裡面藏小香連結母愛

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記者李薇／台北報導

藝術作品即是藝術家想法、生活的展現，法裔藝術家路易絲・布爾喬亞（Louise Bourgeois）被稱為是20世紀最具代表性的藝術家，她擅長運用各種不同的媒材，描述經歷家庭創傷的痛苦、修復裂痕的複雜心情，其中，在1999年發表的《Maman》蜘蛛雕塑，更成為經典的代表作品。

「蜘蛛奶奶」路易絲・布爾喬亞運用近似於蜘蛛的型態，創作出《Maman》這個作品，在法文Maman是媽媽的意思，在她年僅20歲的時候，母親因病離世，過去家裡從事掛毯修復業務，寄託對母親的依賴與想念，她運用強烈的線條製作出巨大的蜘蛛雕塑，宛如母愛對於子女的庇護以及紡紗、編織的背景。

除了經典的《Maman》，在1997年創作的《蜘蛛》中，就曾運用大型的蜘蛛跨立於大型的鐵籠之上，宛如破碎的織物是家鄉遺留的地毯，裡面懸掛著母親喜愛的嬌蘭SHALIMAR一千零一夜香水，都是母親與自己共同的連結，象徵家庭關係的修復，她也曾說，「蜘蛛從不發怒於自己的網被破壞，牠所作的，唯有持續將網子修復成原貌。」

路易絲布爾喬亞。（圖／品牌提供）

路易絲・布爾喬亞的作品聞名國際，曾於東京森美術館舉辦的個展吸引20萬人朝聖，3月15日也首次在台灣富邦美術館舉辦《路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了》展出，並且持續到6月30日，全票售價300元。

關鍵字：

蜘蛛, 路易絲布爾喬亞, Louise Bourgeois, 藝術, 嬌蘭, 香水, 一千零一夜

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