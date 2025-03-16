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星巴克3／18推「大杯以上好友分享」　伯朗咖啡周一會員買1送1

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導

本周迎來較低氣溫，除了要把衣服穿好穿暖之外，星巴克也在周二（3／18）推出好友分享優惠，記得把優惠時程記錄在行事曆，而周一伯朗咖啡館也針對會員，祭出每日咖啡與美式咖啡買一送一，讓消費者可以連兩天都有小確幸。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

星巴克在周二3／18當天推出「初春綻放 嚐新品味 好友分享日」，消費者從上午11點起至晚上8點期間至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館3月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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