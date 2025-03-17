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YOKU MOKU南青山經典甜點台灣吃得到　每日現做一嚐秒飛東京

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▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）

▲YOKU MOKU南青山經典甜點，在台灣也吃得到了。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

來自東京南青山的經典甜點品牌 YOKU MOKU，近期於新光三越天母旗艦店推出「南青山午茶饗宴」，讓甜點愛好者不必飛東京，也能享受日式職人級的細膩工藝。經典甜點包含生乳捲、草莓海綿蛋糕、巧克力奶油蛋糕、蒙布朗與抹茶提拉米蘇，並搭配精選手沖咖啡與茶品，讓消費者有一個悠閒的東京下午。

▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）

▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）

「南青山午茶饗宴」為台灣總代理安排主廚遠赴東京學習，並成立甜點手作工作室，主打使用日本進口高品質原料，確保每一道甜點皆能呈現最純正的南青山風味，甜點皆為每日現做，講究細膩層次與入口即化的口感，讓每一口都帶來如同置身東京的幸福感。

▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）

▲抹茶提拉米蘇用濃郁抹茶與柔滑馬斯卡彭奶油融合，帶來回甘而醇厚的味覺，售價320元。

其中「日本南青山生乳捲」以輕盈柔軟的舒芙蕾蛋糕體搭配香醇鮮奶油，入口彷彿喝下一口濃郁牛奶，售價260元；「草莓海綿蛋糕」使用新鮮草莓與日本進口鮮奶油，將酸甜果香與奶油醇厚融合，售價280元，喜愛濃郁口感的消費者則可選擇「巧克力奶油蛋糕」，選用法國法芙娜巧克力，滑順不甜膩的滋味帶來微苦餘韻，每片售價280元。

▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）

▲日本南青山生乳捲售價260元；巧克力奶油蛋糕售價280元。

▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）

▲草莓海綿蛋糕，售價280元。

除了甜點本身，這次的「南青山午茶饗宴」也特別邀請日本知名藝術家鴨志田和泉（Izumi Kamoshida）親自手繪午茶菜單，將YOKU MOKU的品牌精神融入視覺藝術，鴨志田和泉以精細的筆觸描繪各式甜點，讓這份菜單不只是餐點介紹，更成為欣賞的藝術作品。

▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）

甜點品牌亞尼克高雄高雄旗艦店近期完成改裝，推出嚴選在地金鑽鳳梨為主題的「陽光好旺生乳捲」，僅在高雄限定販售，以獨特的炙燒手法，讓鳳梨有焦糖烤鳳梨的滋味，片片炙燒果肉如同花瓣，鑲在表層張揚著濃郁香氣，炙燒後鳳梨的酸味變得溫柔，更加香甜順口，內餡先以鳳梨果泥與果肉調和北海道奶霜，綻放出陽光海洋的微酸好滋味。

▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）

▲陽光好旺生乳捲，售價460元。

亞尼克高雄旗艦店二樓改裝後，也設置特別空間，融合親子、文創與在地等元素，跨界攜手營造不一樣的快樂食光。首期展出IG人氣插畫家章魚燒燒互動展「花現了嗎？」。展區集合各式可愛的花草元素插畫，不論是花瓣顏色、造型、表情動作皆有不同意涵，外加一群超萌小夥伴，燒燒化身為小章魚、揹著生乳捲的蝸牛與圓滾滾的Happy BEE，都走進空間成為一份子，現場也設計讓觀賞者共創互動以及拍照打卡區。

▲YOKU MOKU南青山經典甜點。（圖／品牌提供）

關鍵字：

甜點, YOKUMOKU, 金鑽鳳梨, 高雄, 藝術展, 亞尼克

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