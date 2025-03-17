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OVO推家電租賃服務　桌上型洗碗機月租349元起

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記者蔡惠如／綜合報導

近年物價飆漲，購買家電成為一筆不小的開銷，尤其是剛搬新家、預算有限或只是短期需求時更讓人猶豫。OVO近期宣布推出家電租賃服務，每月最低 299 元起，就能租到K歌電視、RO 飲水機、洗碗機、投影機等家電，且免押金免預繳，依照方案不同，提供租期內保固與到府服務，對於租屋族、新成家小家庭，甚至想幫長輩升級設備的消費者，提供更佳靈活又實惠的購物模式。

▲OVO推家電租賃服務，每月299元起。（圖／品牌提供）

▲OVO推家電租賃服務，每月299元起。（圖／品牌提供）

繼韓牌LG之後，OVO也推出家電租賃方案，提供彈性付款方式，消費者無需一次性投入數萬元購買家電，改以小額月租方式輕鬆使用最新設備。包括RO飲水機、投影機基本方案月租299元起，若需要專人安裝或定期維護，還能選擇進階或超級方案，對於還在試水溫、不確定是否需要長期使用的消費者來說更有彈性。

▲OVO推家電租賃服務，每月299元起。（圖／品牌提供）

租賃服務提供基本、進階、超級三種方案，舉例Bongcom幫康RO飲水機基本方案每月299元，適合不需要額外安裝服務的人；進階方案每月399元，包含專人到府安裝與教學；超級方案則為499元，租滿後還能免費更換全新濾芯。消費者可根據自身需求與預算選擇適合的方案，避免一次投入過多資金。

▲OVO推家電租賃服務，每月299元起。（圖／品牌提供）

雖然「租滿即擁有」的模式看似輕鬆，但消費者仍需注意租期長度與合約細節。租賃期間家電若非正常使用導致損壞，可能會產生維修費用，因此使用時仍需妥善保養。OVO另提供七日鑑賞期，消費者可在收到產品後七天內決定是否繼續租用，這點對於首次嘗試租賃的人來說更有保障。

▲LG在台啟動家電租賃服務。（圖／品牌提供）

▲LG去年10月在台啟動更全面的家電租賃服務。（圖／品牌提供）

南韓家電品牌LG去年在台正式宣告「家電出租」方案，因應許多家庭家電「一次買到位」可能面臨的經濟負擔，在台推出租賃方案降低入手門檻，租期5年至7年不等，最低單項月付499元即可租用，且還包括使用期間的保養與清潔服務，讓家電銷售能有更多彈性方案。

▲LG在台啟動家電租賃服務。（圖／品牌提供）

現在物價越來越高昂，家電品牌LG在台推出完整規模租賃方案，產品囊括旗下冰箱、洗衣機、乾衣機、冷氣空調、電子衣櫥、洗碗機、空氣清淨機等選項，其中最低金額為NatureFRESH變頻雙門冰箱，每月租金499元，最高月租則是敲敲看門中門冰箱3,099元，基本上除冷氣為7年租期，其他家電均為5年租賃，並均含到府清潔保養與定期深層清潔服務。

▲LG在台啟動家電租賃服務。（圖／品牌提供）

以NatureFRESH變頻雙門冰箱為例，官網原售價為21,900元，以499元租賃5年總價為29,940元，約比直接購買多8,000元價差，而一次性購買保固期為1年、租賃方案為5年保固，加上到府清潔保養與第2、4年的深層清潔保養服務；冷氣則以DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調為例，市售價約36,000元，7年月租總價為63,000元，加上保固延長、到府保養與每年一般清潔、1年深層清潔服務，價差達到27,000元。

關鍵字：

家電租賃, OVO, LG, 物價飆漲, 彈性付款

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