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短時間休息也能高效充電5 Tips　再也不會越躺越累

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

上班很累，下班通常都會想要好好休息，但常常會有一種感覺，就是越休息越累，甚至總覺得沒有休息夠，很可能是因為你掌握的方式不對，導致沒有達到真正的身心放鬆，以下就盤點5個高效休息的方法，透過正確方式，短暫時間也能充飽電。

休息,睡覺,圖／達志示意圖

1.身體休息

以科學的角度來說，休息是指降低交感神經系統活躍的程度，讓身體達到放鬆，建議可以透過一些活動來完成，像是：冥想、瑜珈、按摩、睡前泡腳25分鐘等等方式，讓身體與大腦的興奮水平降低，打造平靜安寧的狀態。

2.感官休息

下班滑手機是不少人覺得很放鬆的休閒活動，但其實容易讓感官不斷地獲得刺激，眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴一直不停地運作，不是真正的休息，建議減少感官體驗，比如：不說話30分鐘、帶著眼罩休息15分鐘等等，進而讓身體減輕壓力。

休息,睡覺,圖／達志示意圖

3.情緒休息

社會教會每個人要當「情緒穩定的成年人」，總讓人每天都要維持在道德標準之間，但偶爾也應該適時放鬆，遵循自己真實的情緒與感受，以不干擾到他人為前提，適當抒發，像是寫一篇日記、發一則限時動態等等，都是很好緩解情緒的方法。

4.認知休息

不少人都會有一個狀況，就是即使沒有在工作，腦袋也一直在想著工作的流程跟解決方案，但其實這樣只是讓工作的時間更長，難怪會覺得「沒有休息到」，建議可以透過轉換注意力，把心思專注在某一件事情上面，像是畫一幅畫、做一個手作、吃一頓美食等等，讓自己擺脫煩悶。

5.精神休息

在節奏快速的都市生活，疲憊感有時候是外界帶來的壓力所致，讓人覺得精神一直處在緊繃狀態，建議這時候可以轉換一下地方，到深山裡面走走、露營或是公園散步，透過與大自然的接觸，深層感受被治癒的生命力。

關鍵字：

休息, 心理, 放鬆

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