fb ig video ETtoday search mobile

天冷慎防心肌梗塞！營養師傳授「清血管飲食」　黃豆製品可多吃

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unspalash

每當氣溫降低，心血管疾病患者更要注意，天冷易使血管收縮、血液流動速度變慢，此時更容易堵塞釀成遺憾，尤其是三高、肥胖者、老年人等高危險群更要注意，天氣變化大時要慎防心因性休克，聽聽營養師高敏敏教你清血管飲食怎麼吃。

#天然好油

攝取植物油、堅果種子、深海魚，內含不飽和脂肪酸，可降低壞膽固醇、冠狀動脈相關疾病的發生率、維持心血管順暢。

▲▼營養師傳授「清血管飲食」。（圖／Unsplash）

#膳食纖維

補充全穀雜糧、深綠色蔬菜、脆彈蔬菜（木耳/海帶），膳食纖維在腸道中可降低壞膽固醇的吸收率，幫助降低血液中的壞膽固醇。

#各色食材

均衡攝取各色蔬果，以彩虹飲食為原則，不同顏色的蔬果有不同的植化素都有抗氧化、抗發炎的效果，可預防心臟疾病 維持血管健康。

▲▼營養師傳授「清血管飲食」。（圖／Unsplash）

#大豆異黃酮

黃豆、黃豆製品能幫助降低血管中壞的膽固醇、增加好膽固醇，進一步預防血管硬化阻塞、維持心血管健康。

#減法烹調

盡量以蒸煮滷烤燉為主、少鹽少調味，避免增加罹患慢性病的風險，保留食材營養價值，維持健康心臟、血管疏通。

#零食選天然

零食走天然原則，像是黑可可、無糖綠茶、堅果種子，含有多酚的食材，可維持血管健康順暢，零食避免選高油、高糖的加工食品。

▲▼營養師傳授「清血管飲食」。（圖／Unsplash）

最後也提醒大家，天冷盡量避免飲酒，因飲酒會促使血管收縮、加重心臟負擔，切記多喝水，假設60kg的成人，一天所需水量大約1800～2400ml，若有心臟病、慢性肝病或需要限制水分攝取之病人，則需諮詢醫師建議。

▲▼營養師傳授「清血管飲食」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

心血管, 冬季, 飲食, 健康, 專家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

單身太久一定中！4種約會恐懼症「刻意的動作、微接觸就石化」

單身太久一定中！4種約會恐懼症「刻意的動作、微接觸就石化」

南港LaLaport開幕店家僅6成到位　開張前一天還要安檢

南港LaLaport開幕店家僅6成到位　開張前一天還要安檢

星巴克今「大杯以上買一送一」　路易莎特定咖啡現省50元

星巴克今「大杯以上買一送一」　路易莎特定咖啡現省50元

擁有好人緣的4個特質　跟合不合群無關 《難哄》章若楠同款「杏仁奶茶色」唇膏好溫柔　加碼相似姊妹色推薦 Grand Seiko小尺寸錶吸男女錶迷　春天色調、復古風齊發 UNIQLO U春夏極簡外套必買！Zara聯名韓牌Andersson Bell最潮單品一次看 安格斯12星座一周運勢3／17-3／23　雙子容易有誤會、天秤桃花運強勁 凱特王妃喝啤酒慶聖派翠克節　預付酒錢樂翻衛兵 能為朋友兩肋插刀的三大星座！TOP 1連另一半都比不過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面