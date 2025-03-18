天冷慎防心肌梗塞！營養師傳授「清血管飲食」　黃豆製品可多吃

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unspalash

每當氣溫降低，心血管疾病患者更要注意，天冷易使血管收縮、血液流動速度變慢，此時更容易堵塞釀成遺憾，尤其是三高、肥胖者、老年人等高危險群更要注意，天氣變化大時要慎防心因性休克，聽聽營養師高敏敏教你清血管飲食怎麼吃。

#天然好油

攝取植物油、堅果種子、深海魚，內含不飽和脂肪酸，可降低壞膽固醇、冠狀動脈相關疾病的發生率、維持心血管順暢。

#膳食纖維

補充全穀雜糧、深綠色蔬菜、脆彈蔬菜（木耳/海帶），膳食纖維在腸道中可降低壞膽固醇的吸收率，幫助降低血液中的壞膽固醇。

#各色食材

均衡攝取各色蔬果，以彩虹飲食為原則，不同顏色的蔬果有不同的植化素都有抗氧化、抗發炎的效果，可預防心臟疾病 維持血管健康。

#大豆異黃酮

黃豆、黃豆製品能幫助降低血管中壞的膽固醇、增加好膽固醇，進一步預防血管硬化阻塞、維持心血管健康。

#減法烹調

盡量以蒸煮滷烤燉為主、少鹽少調味，避免增加罹患慢性病的風險，保留食材營養價值，維持健康心臟、血管疏通。

#零食選天然

零食走天然原則，像是黑可可、無糖綠茶、堅果種子，含有多酚的食材，可維持血管健康順暢，零食避免選高油、高糖的加工食品。

最後也提醒大家，天冷盡量避免飲酒，因飲酒會促使血管收縮、加重心臟負擔，切記多喝水，假設60kg的成人，一天所需水量大約1800～2400ml，若有心臟病、慢性肝病或需要限制水分攝取之病人，則需諮詢醫師建議。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）