精品包風向球！張員瑛露腰躺曬Miu Miu Wander、Karina美腿跟包一樣吸睛

▲張員瑛、Karina、Lisa同款精品包推薦。（圖／張員瑛IG、Karina IG、LISA IG）

圖文／CTWANT

韓國女星就是時尚風向球，曬出的精品包不是爆紅款、就是最流行時髦的設計！趕快來Follow IVE張員瑛、Lisa、aespa隊長Karina、Red Velvet瑟琪都在背哪顆包吧！

韓國女星無論是穿搭還是配件，不只受到粉絲追捧、也可以說是時尚風向球，總能帶領著流行趨勢。這次就來看看近期韓國女星們都在背哪款包，想要入手精品包前不妨可以參考喔！

女星包包推薦：IVE張員瑛最愛Miu Miu Wander半月包

韓團IVE成員、女神張員瑛可以說是最具代表性的Miu Miu Giirl了，社群也美照大放送，穿上駝色平口上衣搭配同色系短裙，選擇黑色長靴展現又甜又酷的風格，再戴上一頂草編帽，增添些許俐落牛仔風韻味。而手上那顆Wander半月包，就是最吸睛的亮點！

▲張員瑛可以說是最具代表性的Miu Miu Giirl。（圖／張員瑛IG）

爆紅的Wander半月包一直不斷被重新演繹，更成了Miu Miu的經典配飾。而張員瑛這款Wander包不同以往的皮革材質，選以麂皮打造更優雅沉穩，精湛工藝塑造的細膩立體效果為一大特色，加上半月形設計融合復古格調與現代時髦感，難怪讓許多名人愛到包色處理。

▲張員瑛看秀造型拎Wander半月包。（圖／張員瑛IG）

女星包包推薦：Lisa手拿爆款系LV Biker、氣場全開

Lisa可以說是相當盡責的LOUIS VUITTON品牌大使，各種活動的花絮照和私服穿搭中可以看到LV的蹤跡，而最近在社群上也曬出霸氣御姊風格穿搭，以黑色系寬大服裝輪廓展現滿滿的氣勢，而手上拿的正是2025年春夏新款LV Biker手袋！

▲Lisa同款新包LV Biker。（圖／Lisa IG）

LV Biker採用全新皮革技術，運用Pixel羔羊皮革，柔軟、顆粒狀質感上的雙色效果，是透過添加表層顏色層來創造更深層次感。可摺疊的包身結構致敬了標誌性Speedy和Keepall型號的精緻和多功能性，多條肩帶與兩個手柄賦予多種使用方式。

▲LV Biker手袋。（圖／LISA IG、品牌提供）

女星包包推薦：aespa Karina曬出Prada Buckle水桶包

aespa隊長Karina造型真的好多變，長髮甜美、短髮俏麗的她選包眼光更是精準時髦，在社群上曬出Prada 2025春夏系列Buckle水桶包，還不忘大秀逆天長腿，讓粉絲們眼睛好忙，要看包還要看美腿！

▲Karina曬Prada Buckle水桶包大秀逆天長腿。（圖／Karina IG）

Prada Buckle水桶包，外型簡約純粹、線條流暢，並以柔軟皮革打造，獨特封口設計如同珠寶般的腰帶由金色金屬網眼製成，散發著夜色般的精緻奢華魅力，包扣呈現優雅的玳瑁色效果，與腰帶相連的背帶提供隨性的多種用途，可手提也能肩背。

▲Prada Buckle水桶包，（圖／Karina IG、品牌提供）

女星包包推薦：Red Velvet瑟琪手提Chloé相機包

Red Velvet瑟琪日前在巴黎街頭，以短髮造型搭配Chloé 2025早春系列的薄紗圓點平口上衣，優雅勾勒出迷人肩頸線條。下身則以黑色絲襪搭配絨面短褲，並以Luna鏤空高跟鞋增添精緻感，搭配Chloé黑色小型Camera相機包，街頭漫步間散發輕盈而華麗感。

▲Red Velvet瑟琪手提Chloé相機包。（圖／瑟琪IG）

這款Chloé Camera相機包，精緻小巧外型卻實用滿分，採用天然閃亮的水牛皮製成，加上多口袋設計，收納性非常強，標誌性扣環造型更顯品味質感，可手提也能肩背、斜背，風格超百變。

▲Chloé Camera相機包。（圖／瑟琪IG、品牌提供）

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