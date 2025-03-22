超準！專業藥師教你從 MBTI 解密你的「健康狀態 」

▲每天服用營養輔助品已成為現代人的日常。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人健康意識抬頭，大家越來越重視自己的身體狀況，消費者在換季期間更有補足營養的需求，屈臣氏藥師透過MBTI四大人格類型分析，探討不同類型的健康習慣與潛在風險，並提供相應的保健對策，陪伴大家守護健康。

#NT型人（理性主義者，包括INTJ、INTP、ENTJ、ENTP）

NT型人擅長邏輯推理與策略思考，經常投入大量時間在分析與解決問題。因長時間專注於思考與學習，容易造成長時間久坐、運動量不足的狀況。這類型的人大腦過度運轉，經常因思緒過度活躍而導致睡眠品質下降，長期下來可能影響專注力與免疫系統。快節奏的生活步調，也可能讓消化系統感受到壓力，影響腸胃舒適度。

屈臣氏專業藥師建議NT型人可適量補充富含DHA、EPA的魚油，保持日常思緒清晰。飲食作息不規律者，可適量補充益生菌，有助於維持消化道機能。若希望調整作息，建議可於睡前一小時避免使用3C產品進而影響睡眠品質。

#NF型人（理想主義者，包括INFJ、INFP、ENFJ、ENFP）

NF型人天生富有同理心，擁有強大的共情能力，容易受到人際關係與環境影響。然而，這類型的人可能較容易因思考過多或生活壓力影響身心狀態。部分人可能在緊湊的日程安排中，感受到精神負擔，進而影響日常活力，或因為睡眠品質不穩定導致肌膚出狀況。

這時候可適量補充維生素B群，幫助維持日常能量代謝，適合生活忙碌、需要維持精神活力的人。另外，可以攝取維生素D並搭配適量戶外活動來增強保護力，薑黃素含有多酚類成分，也可作為日常保養的一部分。如果想在忙碌生活兼顧良好的肌膚狀態，可以嘗試在飲食中補充膠原蛋白，實現紅潤好氣色。

#SJ型人（社群主義者，包括ISTJ、ISFJ、ESTJ、ESFJ）

SJ型人注重責任與規律，擅於維持穩定的生活與工作步調，他們也因此較容易承受長期壓力，進而影響心血管健康。喜歡按部就班的SJ型人不知不覺傾向固定的飲食模式，飲食不均衡會影響腸胃消化與營養吸收。單一的運動習慣也可能影響關節靈活度，甚至增加關節退化的風險。

屈臣氏藥師建議SJ 型人在日常保養上，可以補充輔酶Q10來維持循環健康，以及攝取二型膠原蛋白與葡萄糖胺加強關鍵行動力。如果日常無法維持均衡飲食的族群可多多補充膳食纖維，纖維素能幫助維持消化順暢度。

#SP型人（現實主義者，包括ISTP、ISFP、ESTP、ESFP）

SP型人喜歡追求新鮮與刺激，擁有極強的行動力。這類型的人因為應變能力強，容易忽視規律作息的重要性，他們可能經常熬夜、飲食時間不固定，或長時間進行高強度活動，而忽略身體的基本調整需求。秉持「活在當下」的理念，他們放飛自我嘗遍美食可能導致三高問題，日夜顛倒的生活型態也會對身體造成很大的負擔。

建議SP型人可在日常補充紅麴，並定期追蹤血壓、血糖指數。若有頻繁外食、飲酒應酬的情況，可適量攝取奶薊草萃取物，減少酒精與高脂肪的飲食影響。對於喜愛高強度活動者，可以補充支鏈胺基酸（BCAA）增強運動表現。此外，若經常熬夜使用電子設備，葉黃素可作為保持晶潤清晰的選擇之一。