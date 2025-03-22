忽冷忽熱易感冒！中醫師教飲食養肝　加碼潤餅吃法避免發胖

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

清明時節草木逢生，氣候逐漸回暖，是冬天、春天轉換之際，京都堂中醫師林易萱表示，在中醫觀點裡，此時節陽氣開始升發，肝氣也逐漸旺盛，春季養生應著重在養肝，以免肝氣過旺影響到消化道機能，同時這個時節氣候溫差大且雨量增加，會使得免疫力下降，「風邪、濕邪」容易入侵體內，影響到脾胃功能外，也容易引發感冒、呼吸道疾病、過敏等問題。

林易萱表示，清明養生應養肝為要，祛濕為輔。此時節應選用平、甘、微溫的食物，並減少食用酸類、重口味的食物，可以多選擇薏米、黃豆、黑豆、赤小豆等食物，並避免飲酒過量，保持充足睡眠，以防肝氣過旺。另外，清明節前後雨量增加，容易使人體內的溼氣更加重，可以多吃生薑、薏仁、紅豆、山藥等食物，有促進體內循環、代謝水分、健脾利水的效果，也要保持適量的運動，微微出汗有助於肝氣疏泄、促進氣血運行，可以將體內的濕氣排出。

對於清明節傳統習俗「吃潤餅」，京都堂中醫營養師王宇婕提到，即便潤餅裡面有許多蔬菜，但醬料、花生粉等熱量卻不低，一份潤餅大約就有400至500大卡的熱量，是一位成年人要慢跑2小時才能消耗掉的熱量，建議可以在製作潤餅時，將常見的油炸五花肉換成瘦肉、豆干、雞絲、蝦仁等優質蛋白質，將醃菜換成多種新鮮蔬菜，如高麗菜絲、芹菜、胡蘿蔔絲、木耳絲、苜蓿芽、豆芽菜等增加營養素，而炸蛋酥則可以換成煎蛋絲，以降低油脂，熱量極高的花生糖粉也可以換成無糖花生粉或是黑、白芝麻粉，約加一匙的量即可，若還是擔心熱量的話，也可以將潤餅皮換成越南春捲皮，熱量減半；另外也可以再搭配茶葉蛋、無糖豆漿增加攝取蛋白質，燙青菜、滷海帶以增加攝取的蔬菜量。

林易萱最後提醒，時節進入春天後，日夜溫差會逐漸加大，容易引起感冒、過敏、氣喘、關節疼痛等問題，甚至會有心血管及腸胃不適的問題發生，建議可以多喝薑茶、紅棗茶等促進血液循環，增強保暖，也可以透過已經調製好的潤膳飲，達到滋補強身、營養補給，透過良好的作息、適當運動以及飲食調理，在春天養好身體，是為接下來一整年健康打下基礎的重要方式。