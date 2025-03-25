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別讓髮量成為你的痛！4成消費者有落髮擔憂　最強養髮單品推薦

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▲▼頭皮精華。（圖／品牌提供）

▲超過4成的消費者有落髮擔憂。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

換季時節，正是髮肌敏感脆弱之時，因環境溫度、濕度落差大，頭皮適應不及常引發髮絲變細軟、總髮量密度下降、髮縫變寬等問題。根據調查，約有6成台灣消費者反映深受各式頭皮問題所困擾，其中有超過4成消費者指出有落髮的擔憂。

台灣春季氣候不穩定，頭皮皮脂腺容易調節不及，進而造成緊繃、搔癢，若未適當保養，皮膚油脂或皮屑混合環境中的髒污，堆積在頭皮表皮層與髮根毛孔處，易導致髮根變得脆弱，恐在不知不覺中降低髮密度、出現髮縫變寬問題。

輕度的症狀，有時可能會因為氣溫趨暖而慢慢好轉，但若置之不理，或使用不適合自身頭皮類型的養護產品，更會導致頭皮生態不穩定，加劇秀髮流失困擾。因應每個人頭皮屬性不同，護理方式也大相徑庭。juliArt建議，定期頭皮檢查、選擇適合自己頭皮類型的洗護產品、並加以深層清潔和滋養，是維持頭皮健康的三大重要步驟。

▲▼養髮盤點。（圖／品牌提供）

▲即日起至３月底，推出「蘊髮季」限時優惠活動，凡選購任一款養髮液，即可以220元優惠價加購入手。

juliArt 首度推出希沛絲賦活露5mL 蘊髮能量精華，以高效濃縮的小容量設計，提供搭配任一 juliArt 覺亞養髮液，最大化提升蘊髮功效。

▲▼養髮。（圖／品牌提供）

▲東森自然美瑞昇極致豐盈泌泉洗髮露，500ml，1,999元

養髮從洗髮開始，從根本強化髮根，讓秀髮從根源展現出豐盈感，尤其適合在意頭皮健康、擔心落髮的消費者。

▲▼頭皮精華。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活煥欣豐盈菁華，150ml，3,000元。

98%天然成分萃取，富含有機認證印度鵝莓、有機認證薑黃、人蔘可活絡頭皮環境，立即強化髮絲直徑，提升髮根支撐力。

▲▼頭皮精華。（圖／品牌提供）

▲de Balets小巴黎 免沖洗頭皮活化豐盈精華液－小金葉，40ml，1,380元。

含有豐富益生菌營養成分，能幫助肌膚維持最佳微生態，提高自我的防禦。玻尿酸提 升保濕，加拿大柳蘭萃取舒緩頭皮，積雪草取液與神經醯胺修護乾燥。

關鍵字：

頭皮問題, 落髮擔憂, 養髮液, 洗髮露, 髮絲保養, 東森自然美

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