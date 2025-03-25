別讓髮量成為你的痛！4成消費者有落髮擔憂　最強養髮單品推薦

▲超過4成的消費者有落髮擔憂。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

換季時節，正是髮肌敏感脆弱之時，因環境溫度、濕度落差大，頭皮適應不及常引發髮絲變細軟、總髮量密度下降、髮縫變寬等問題。根據調查，約有6成台灣消費者反映深受各式頭皮問題所困擾，其中有超過4成消費者指出有落髮的擔憂。

台灣春季氣候不穩定，頭皮皮脂腺容易調節不及，進而造成緊繃、搔癢，若未適當保養，皮膚油脂或皮屑混合環境中的髒污，堆積在頭皮表皮層與髮根毛孔處，易導致髮根變得脆弱，恐在不知不覺中降低髮密度、出現髮縫變寬問題。

輕度的症狀，有時可能會因為氣溫趨暖而慢慢好轉，但若置之不理，或使用不適合自身頭皮類型的養護產品，更會導致頭皮生態不穩定，加劇秀髮流失困擾。因應每個人頭皮屬性不同，護理方式也大相徑庭。juliArt建議，定期頭皮檢查、選擇適合自己頭皮類型的洗護產品、並加以深層清潔和滋養，是維持頭皮健康的三大重要步驟。

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