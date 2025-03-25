SOGO忠孝館北海道展開跑　超豪華海鮮丼現場吃得到

記者蔡惠如／綜合報導

2025年首場大型日本展「春の北海道展」，從3／21至4／6期間於遠東SOGO忠孝館登場，主打來自北海道與日本各地的精選美食與工藝品，今年展會亮點包括16家全新參展品牌、17家現場實演，並有超過50位日本職人來台，視覺感超豪華的海鮮丼，直接在現場吃得到，不用只看網路影片乾瞪眼啦！展場還以春櫻為主題佈置，為民眾營造視覺與味覺的雙重享受。

▲SOGO北海道展現實登場。（圖／業者提供）

北海道農產豐富、伴手禮及多樣化，因飛行路程較遠，北海道代表性的乳製品甜點都成為熱門商品，今年初次參展的「FROMAGEの杜」帶來100%使用北海道牛乳製作的「伯爵茶生起司蛋糕」，濃郁乳香搭配細緻口感，適合喜愛起司的消費者；「FAKE surprisesweets」則推出SOGO限定的北海道起司蛋糕風味布丁，滑順口感令人回味。

▲【初登場】源吉兆庵 五彩千層酥 售價600元(5入)、售價1,200元10入(盒)。

神戶的百年名店「本高砂屋」則開賣新款Mandel Ziegel杏仁瓦片，香酥口感令人一片接一片，經典的法蘭酥也是送禮的好選擇；擁有78年歷史的「柳月」則推出限定的草莓牛奶口味三方六年輪蛋糕，此外「妹妹今川燒」的奶霜生乳包、京都「Café gion Madonna」的生銅鑼奶油紅豆、北海道「丸洵おむすびや」的鹽昆布飯糰等多款日式點心，都是本次不可錯過的新品。

▲【新商品】北海道 本高砂屋 Mandel Ziegel杏仁瓦片 售價1,150元(20入)；妹妹今川燒 奶霜生乳包 售價80元(個)。

▲【季節限定】柳月 三方六 年輪蛋糕 草莓牛奶 售價529元(1條)。



日式熱食也很有料，「北海道工坊」豪華海鮮丼擺盤超豪華、「八笑俱樂部」初登場的干貝海鮮炒麵、「日本食遊」的雞白湯拉麵，免坐飛機立刻解解日本癮。而「茅乃舍」的柴魚昆布高湯，則是日本主婦愛用的料理秘訣，讓家常料理更添風味。

▲北海道 北海道工房 豪華海鮮丼 售價680元(份)；全國 日本食遊 雞白湯拉麵 原價220元(碗)。

▲【初登場】山形 新杵屋 炸魚餅(蝦子) 售價185元份。

展會期間還有多重購物優惠，於指定日期消費滿1,000元可獲贈春櫻和風餐盤組，滿1,500元則可兌換帆布提袋或隨行保溫杯。持快樂購卡單日消費滿2,000元，即可參加抽獎，有機會獲得價值201,000元的星宇航空日本不限航點雙人來回商務艙機票。3／27起更推出刷卡回饋活動，使用指定信用卡消費滿5,000元可兌換4%電子抵用券，SOGO聯名卡最高享7%回饋。

▲多嘉屋 草莓糰葫蘆 150元(串)。

SOGO表示台灣民眾對日本北海道商品接受度高，近期日幣上漲且當地物價也調升，預期會有更多民眾參觀日本展免搭飛機體驗各式風情，預估今年檔期業績可達5500萬元，比去年上升10%。忠孝館地下一樓目前正進行改裝工程，將會以更摩登時尚的裝潢風格登場，並引入幾個年輕族群喜愛的新品牌，包括全台首間52TOYS盒玩專賣店，預計母親節前會開幕。

▲YOKU MOKU南青山經典甜點，在台灣也吃得到了。（圖／品牌提供）

來自東京南青山的經典甜點品牌 YOKU MOKU，近期於新光三越天母旗艦店推出「南青山午茶饗宴」，讓甜點愛好者不必飛東京，也能享受日式職人級的細膩工藝。經典甜點包含生乳捲、草莓海綿蛋糕、巧克力奶油蛋糕、蒙布朗與抹茶提拉米蘇，並搭配精選手沖咖啡與茶品，讓消費者有一個悠閒的東京下午。

「南青山午茶饗宴」為台灣總代理安排主廚遠赴東京學習，並成立甜點手作工作室，主打使用日本進口高品質原料，確保每一道甜點皆能呈現最純正的南青山風味，甜點皆為每日現做，講究細膩層次與入口即化的口感，讓每一口都帶來如同置身東京的幸福感。