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京站女王節滿4千送400　Care Bears當來店禮超可愛

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▲京站2025年母親節檔期女王節優惠。（圖／業者提供）

▲京站2025年母親節檔期推比去年更優惠得滿千送百方案。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春天來臨，京站時尚廣場迎來一年一度的「女王節」，今年以「姐Fun！飛航開啟」為主題，從4／3至5／11期間推出全館消費滿4,000元送400元，化妝品、內衣、香氛單日消費滿2,000元送200元，刷指定信用卡再享滿4,000元再加碼200元優惠，最高可獲得600元回饋，還祭出Care Bears滿額來店禮，限首4日要搶要快。

▲京站2025年母親節檔期女王節優惠。（圖／業者提供）

京站母親節檔期推出女王節優惠，全館當日累積消費滿4,000元，可獲得200元商品贈券與200元Qonline贈券，等於消費4,000元即享400元回饋，比去年滿4,000元送200元更划算。而針對化妝品、內衣與香氛品項，當日單筆消費滿2,000元，可獲得200元商品贈券（包含100元全館適用及100元專屬品項適用）。4／3至4／6期間，Q卡友刷指定信用卡滿4,000元可再獲得200元加碼回饋，等於最高可獲600元。

▲京站2025年母親節檔期女王節優惠。（圖／業者提供）

活動首四日（4月3日至4月6日）針對Q卡友，憑台北店當日單筆消費滿2,499元發票，還可兌換超人氣 Care Bears 造型商品，包括彩虹熊毛絨手帳本、刺繡手腕包、立體絨毛零錢包與帆布斜挎包都超可愛，每日限量300份兌完為止。此外，京站另推出「週週回門禮」，從4／7起單筆消費滿1,499元，可透過APP兌換聯名帆布托特包、不鏽鋼隨行杯與輕便摺疊椅。

▲京站2025年母親節檔期女王節優惠。（圖／業者提供）

▲京站2025年母親節檔期女王節優惠。（圖／業者提供）

而Q卡友於4／3至5／11期間，全館累積消費滿2,000元，即可參加抽獎，獎項包括價值40萬元的「加拿大洛磯山之光豪華列車8日遊」，以及長榮航空亞洲不限航點雙人來回機票。此外，還有FUJI AI智能按摩椅、宏佳騰CO-IN機車與奢華SPA體驗券等。

▲京站2025年母親節檔期女王節優惠。（圖／業者提供）▲京站2025年母親節檔期女王節優惠。（圖／業者提供）

▲benefit超級仿真眉毛組，原價3,660元，特價1,960元；B1 Q小路 ORIGINS超補水靈芝水400組，原價4,800元，特價2,500元。（圖／業者提供）

館內也有多家日系品牌店內優惠，包括Niko and… 早春商品7折起；RAGEBLUE 全品項88折、滿3,000元現抵400元；Porter單筆消費滿6,500元再贈玻璃對杯組；Daniel’s Friends 快閃店單筆滿額現折500元；EASE 香氛品牌則推出全品項買三送一等。此外還有韓設計包品牌 Diff快閃店，消費滿3,000元即贈SW19 試管香，每周五至周日不限金額消費可獲韓國鑰匙圈。

▲新光三越初夏購物節4／2開跑。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲新光三越初夏購物節4／2開跑。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

新光三越初夏購物節從4／2起開跑，主打美妝、 香氛與服飾類別，化妝品單筆滿3,000元送3000點skm points（價值約300元），首7日名品單筆消費滿1萬元送5,000點，skm pay聯名卡首8日單筆刷８,000元加贈3,000點，指定八大銀行信用卡消費服飾類別滿5,000元加贈2000點。

因應母親節檔期主打的美妝，初夏購物節期間也與7間品牌包括蘭蔻、資生堂東京櫃、SK-II、MAKEUP FOREVER、克蘭詩、KIEHL’S祭出8款限定優惠組合，除可享有原本滿3,000元送3000點回饋，再加碼送最高2000點skm points。

關鍵字：

京站, 女王節, 母親節, 優惠, 美妝

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