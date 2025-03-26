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一睡醒就喝咖啡很NG　專家：2時段喝醒腦最有效

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▲▼6個「喝咖啡小常識」，你知道幾個？ 。（圖／Pexels）

▲讓咖啡真正幫助打起精神，有3點要注意 。（圖／Pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人用咖啡開啟自己的一天，據國外調查顯示，高達34%的人明顯感受到自己仰賴咖啡因，而咖啡普遍讓上班族覺得有助於提升工作效率，但其實要讓咖啡幫助提神是有撇步的，不是只有灌下去就行，像是一早起床馬上來杯咖啡就是NG行為，美國咖啡烘焙公司Counter Culture Coffee專家建議，用3個方法，能讓你利用咖啡真正把精神打起來。

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

別一起床就喝咖啡
由於家電越出越貼心，許多人一早起床的反射動作，就是走進廚房打開咖啡機，在意識還沒全醒之前先灌一杯咖啡，而美國作家丹尼爾．品克在著作中則提到，這樣做反而會打亂自己的身體能量，一般而言，早上8點半左右，體內的皮質醇會開啟運作，它是一種喚醒身體、準備正常作業的賀爾蒙，此時喝咖啡再催下去，不會是好的節奏，建議是在起床後一小時至一個半小時，喝進第一杯咖啡。

那時皮質醇的作用已經開始慢慢消退，適時再補上咖啡因來醒腦，是效果最佳的順序，反之一起床灌咖啡，可能會影響皮質醇運作，感覺節奏都被打亂了。

▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

淺焙咖啡因反而比較強
許多人認為深焙、口感重的咖啡豆比較能醒腦，事實上剛好相反，淺焙豆種反而擁有更多咖啡因，因爲深焙豆烘焙時間比較久，反而會失去大部分的咖啡因，且最好選擇當季、新鮮的咖啡豆，此外一杯咖啡有98％是水，所以水質才是左右咖啡品質的關鍵，加入的水需要是過濾水，如果喝冰的，冰塊的水質也要注意。

▲▼最佳咖啡時間表。（圖／Unsplash）

午睡前先喝咖啡
許多人午睡後覺得精神不繼，會選擇喝一杯咖啡來提神，事實上在午睡前喝杯咖啡，是更好的做法，因為咖啡因作用時間需要20分鐘至30分鐘，正好在這期間進行短暫的午睡，起來之後就會精神百倍，思緒也清晰很多，建議午睡時間可在下午2點至4點之間，這段期間是皮質醇分泌最薄弱的時期。

關鍵字：

咖啡, 提神, 撇步, 專家, 豆種

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