fb ig video ETtoday search mobile

臉中打亮超重要！Melody教你畫超減齡「蜜桃少女妝」

>

▲▼Melody教化妝。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯）

▲Melody外表越來越年輕，彩妝上也下了功夫。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星Melody最近在大陸工作滿檔，她也公開分享自己的上妝過程，她笑稱：追求的就是年輕、可愛且俏皮，挑選橘粉色唇膏當作唇色和腮紅，再搭配一個上揚眼線，整個人都緊緻了。

Melody對女生喊話，你的價值要自己給，當你對自己好一點，身邊的人也會對你好，別人就會尊重你，這是吸引力法則，所以無論是私下或是工作，都要把自己裝扮好看才行，她也首次分享自己的上妝步驟，還有愛用的彩妝單品，趕快跟著記下來。

1.粉底液均勻鋪開

▲▼Melody教化妝。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯）

化妝師使用粉底刷，刷臉上的粉底液均勻推開，做出乾淨的肌底。

2.淺色眼影打底帶到眼眶

▲▼Melody教化妝。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯）

使用淺色眼影做出眼部輪廓，輕輕的帶過即可。

3.深色眼影疊在雙眼皮處

▲▼Melody教化妝。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯）

使用深色眼影塗滿眼褶，打造外圍淺、內圍深，做出眼睛深邃感。

4.橘粉色唇彩點在雙頰、嘴唇

▲▼Melody教化妝。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯）

選擇帶粉又帶橘的蜜桃色點在雙頰，輕輕推開打造氣色感，嘴唇也畫上同樣的顏色，做出呼應感。

5.紫色蜜粉讓底妝更牢固

▲▼Melody教化妝。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯）

她很推這款紫色蜜粉餅，提亮效果非常好，用粉撲定妝很密實，用刷子定妝較為自然，當臉中被提亮，整個臉就澎起來。

6.唇膏後再用唇線筆加強

▲▼Melody教化妝。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯）

用唇線筆描繪上唇，讓整個唇形更為飽滿，人看起來更年輕。

#Melody推薦

▲▼Melody教化妝。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯）

▲植村秀 無極限幻光蜜粉餅 星透紫，2,300元。

▲▼Melody教化妝。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯）

▲TOM FORD 太陽親吻水漾潤唇膏，1,600元。（最推#4）

關鍵字：

Melody, 彩妝, 女星, 上妝, 教學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

反對群眾怒嗆「滾回去」　亞亞囂張反嗆「妳進來嘛」

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

臉中打亮超重要！Melody教你畫超減齡「蜜桃少女妝」

臉中打亮超重要！Melody教你畫超減齡「蜜桃少女妝」

肺癌居十大癌症榜首！營養師提醒：「3種飲食」不要碰

肺癌居十大癌症榜首！營養師提醒：「3種飲食」不要碰

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？ 詹懷雲愛白T恤「每天穿一樣其實有換」　詹子萱大推GU泡泡裙　 台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕 髮上玫瑰雍容華貴　亞歷山卓重現文藝復興貴族風格髮飾 六月61萬勞力士配香奈兒首飾是日常　還是LV大戶 今天開始不嫌遲！5個方法養出「易瘦體質」　夏天前一定瘦下來 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面