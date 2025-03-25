臉中打亮超重要！Melody教你畫超減齡「蜜桃少女妝」

▲Melody外表越來越年輕，彩妝上也下了功夫。（圖／翻攝自小紅書/Melody劉恭顯，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星Melody最近在大陸工作滿檔，她也公開分享自己的上妝過程，她笑稱：追求的就是年輕、可愛且俏皮，挑選橘粉色唇膏當作唇色和腮紅，再搭配一個上揚眼線，整個人都緊緻了。

Melody對女生喊話，你的價值要自己給，當你對自己好一點，身邊的人也會對你好，別人就會尊重你，這是吸引力法則，所以無論是私下或是工作，都要把自己裝扮好看才行，她也首次分享自己的上妝步驟，還有愛用的彩妝單品，趕快跟著記下來。

1.粉底液均勻鋪開

化妝師使用粉底刷，刷臉上的粉底液均勻推開，做出乾淨的肌底。

2.淺色眼影打底帶到眼眶

使用淺色眼影做出眼部輪廓，輕輕的帶過即可。

3.深色眼影疊在雙眼皮處

使用深色眼影塗滿眼褶，打造外圍淺、內圍深，做出眼睛深邃感。

4.橘粉色唇彩點在雙頰、嘴唇

選擇帶粉又帶橘的蜜桃色點在雙頰，輕輕推開打造氣色感，嘴唇也畫上同樣的顏色，做出呼應感。

5.紫色蜜粉讓底妝更牢固

她很推這款紫色蜜粉餅，提亮效果非常好，用粉撲定妝很密實，用刷子定妝較為自然，當臉中被提亮，整個臉就澎起來。

6.唇膏後再用唇線筆加強

用唇線筆描繪上唇，讓整個唇形更為飽滿，人看起來更年輕。

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