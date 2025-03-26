楊祐寧妻Melinda懷三胎拎靜奢風美包擺拍！時髦帶貨Valextra 2新款

記者鮑璿安／綜合報導

楊祐寧妻子Melinda 日前宣佈懷有三胎的喜訊，新生命將在今年與大家正式見面，而她身兼母親、保養品牌主理人、KOL多種身分，時髦又率性的私服穿搭往往成為大家關注的焦點，最近她拎上靜奢風指標的品牌Valextra包款，展現極佳美感。





▲Melinda 以多種造型演繹Valextra 新Iside特殊款 。（圖／品牌提供）

Melinda 以多種造型演繹Valextra 新包款，以長版風衣搭配短褲的搶眼風格，拎上Iside 特殊款穿梭於午後街道中，明亮自然光下，幾何圖紋與溫潤配色交織出如藝術品般的柔光氛圍，與簡潔的日常穿搭相互呼應。另外也穿著毛外套和背心，呼應白色的Milano包款，詮釋優雅又具有影響力的風格。





▲Melinda 穿著毛外套和背心，呼應白色的Milano包款，詮釋優雅又具有影響力的風格。（圖／品牌提供）

Valextra Milano 包款在2025春夏時節依然是矚目焦點，運用品牌經典的羊皮紙白呈現，展現源自建築語彙的優雅比例，盡顯幾何美感，剛柔並濟的輪廓線條、極簡無痕的手把弧度，到 Valextra 經典的 「V」 型包蓋切口，搭扣更可以自然垂下或是扣起，皆有不同的魅力。





▲ Melinda以寶寶藍 GAZELLE 鞋款為整體造型帶來清新點綴 。（圖／品牌提供）

Melinda日前站台adidas信義品牌概念店Originals全新開幕，以寶寶藍 GAZELLE 鞋款為整體造型帶來清新點綴，也表示與另一半都非常喜歡搭配情侶裝出門，這樣一來拍照起來也比較漂亮，而楊祐寧也會拉著她一同運動。