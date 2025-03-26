SOGO台北店母親節買3千送300　GA黑曜岩乳霜買一送一

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO台北店母親節檔期4／1開跑，主打化妝品優惠與新品首賣，推出彩妝香氛消費滿3,000元送300元；化妝品消費滿5,000元送500元，搭配信用卡加碼、來店禮與卡友專屬優惠，吸引民眾在母親節前夕提早選購，美妝特惠組除明星單品特價再現折500元之外，還有要價3萬元的GIORGIO ARMANI黑曜岩乳霜買一送一。

▲【忠孝館】ESTEE LAUDER無敵膠原年輕組，價值9,230元，優惠價4,980元，現折500元特價4,480元(限量100組)。（圖／業者提供）

SOGO台北店母親節優惠從4／1至4／25登場，活動期間，化妝品單筆消費滿5,000元送500元抵用券，指定彩妝、香氛、男士保養品消費滿3,000元送300元抵用券，搭配聯名卡最高可享13%回饋。此外還可兌換限量來店禮與卡友專屬好禮，讓消費者在母親節前夕輕鬆入手超值美妝好物。

▲【復興館、敦化館】SHISEIDO國際櫃 小紅4.0超導電波組，價值9,570元，優惠價3,915元，加贈SOGO電子商品券500元(復興30組敦化20組)。

今年新增特定特惠組今年主打折扣優惠外，再加碼現折500元。ESTEE LAUDER無敵膠原年輕組價值9,230元，優惠價4,980元，再現折500元，特價4,480元，限量100組；SHISEIDO國際櫃小紅4.0超導電波組價值9,570元，優惠價3,915元，再加贈500元SOGO電子商品券，復興館限量30組、敦化館限量20組。

▲【忠孝館】獨家首賣安耐曬金鑽高效防曬露5X-新葉喵限定版，會員再贈安耐曬金鑽高效防曬露12ml，價值1,140元，優惠價855元(限量100組)；SUQQU晶采盈緻眼彩盤限定色，售價2,600元(限量50組)。

獨家商品與限量組合也不缺席，資生堂東京櫃安耐曬金鑽高效防曬露5X-新葉喵限定版，價值1,140元，特價855元，限量100組，Beauty Club會員還可加贈安耐曬金鑽高效防曬露12ml。SUQQU晶采盈緻眼彩盤限定色新品亮相，售價2,600元，限量50組。

▲【復興館】GIORGIO ARMANI黑曜岩乳霜尊寵組50ml買一送一 ，原價31,600元，優惠價15,800元(限量30組) 。

高端保養品GIORGIO ARMANI黑曜岩乳霜尊寵組，還推出買一送一，原價31,600元，特價15,800元，限量30組，並加贈黑曜岩嫩膚露10ml。HR黑繃帶傳奇修護組，價值26,660元，優惠價16,500元，折後再降至16,000元，限量60組。

▲【忠孝館】HR黑繃帶傳奇修護組，價值26,660元，優惠價16,500元，折後價16,000元(限量60組)。

SOGO Beauty Club會員於活動期間內，消費滿額即可兌換專屬好禮，如單筆消費滿3,000元可換KINYO超薄磁吸無線充（忠孝館），滿6,000元則可兌換美食獨享鍋（復興館）。此外4／7至4／25期間，APP會員可使用500點兌換300元購物金，或200點兌換100元購物金，每位會員ID限兌換3張（限量）。

新光三越初夏購物節從4／2起開跑，主打美妝、 香氛與服飾類別，化妝品單筆滿3,000元送3000點skm points（價值約300元），首7日名品單筆消費滿1萬元送5,000點，skm pay聯名卡首8日單筆刷８,000元加贈3,000點，指定八大銀行信用卡消費服飾類別滿5,000元加贈2000點。

▲新光三越初夏購物節4／2開跑。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

因應母親節檔期主打的美妝，初夏購物節期間也與7間品牌包括蘭蔻、資生堂東京櫃、SK-II、MAKEUP FOREVER、克蘭詩、KIEHL’S祭出8款限定優惠組合，除可享有原本滿3,000元送3000點回饋，再加碼送最高2000點skm points。