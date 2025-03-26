fb ig video ETtoday search mobile

少女心噴發！三麗鷗護髮精油萌翻天、「Peko醬」底妝送超可愛刷具

>

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

讓人驚呼好可愛的INTEGRATE不二家牛奶妹Peko醬聯名邁入第二年，此次購買聯名底妝即贈隨身鏡、彩妝刷和遮瑕刷，而近來社群討論度極高的樂絲朵-L摩洛哥護髮精華油三麗鷗聯名，終於引進台灣，萌到不行美樂蒂、帕洽狗、酷洛米和山姆企鵝，讓人一次想全包。

▲▼可愛聯名彩妝。（圖／品牌提供）

▲去年首次聯名創下不錯銷售佳績。

不二家牛奶妹Peko醬和日本少女系開架品牌INTEGRATE聯手合作邁入第二年，想打造日系甜妹妝容，自然清透的底妝是關鍵。

▲▼可愛聯名彩妝。（圖／品牌提供）

▲凡購買聯名底妝即可獲得超萌彩妝工具。

Peko醬這次特別邀請她的好朋友Poko醬一起獻上超可愛的Peko聯名造型隨身鏡，一支多用的彩妝刷跟雙頭多用的遮瑕刷，只送不賣，粉絲必收藏。

▲▼可愛美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲粉絲不需出國也能入手超可愛限定聯名。

日本人氣護髮品牌樂絲朵-L近期推出摩洛哥護髮精華油×三麗鷗角色聯名限定包裝，在台日社群間掀起熱潮，現在不用找代購也能入手，正式將摩洛哥護髮精華油三麗鷗聯名系列引進台灣。四款護髮精華油包括-經典型「美樂蒂款」、滋潤型「帕恰狗款」、修護型「山姆企鵝款」、抗躁型「酷洛米款」，萌到不行的包裝讓人少女心大噴發。

▲▼可愛美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲4款護髮精油各代表不同功效。

摩洛哥護髮精華油萃取自摩洛哥西南部出產的摩洛哥堅果，能深層滋潤髮芯防止毛躁，好推、清爽不黏膩的特性，絕對是日常護髮和造型的最佳妙方，每款都有熱防護配方，不怕吹髮、做造型時傷害髮質。

關鍵字：

Peko醬, INTEGRATE, 樂絲朵-L, 台灣, 護髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

天生臭臉其實「人超好」星座Top 3 ！第一名不愛社交被誤以為難親近

天生臭臉其實「人超好」星座Top 3 ！第一名不愛社交被誤以為難親近

一睡醒就喝咖啡很NG　專家：2時段喝醒腦最有效

一睡醒就喝咖啡很NG　專家：2時段喝醒腦最有效

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

有「讀心術」的三大星座！TOP 1一眼看透人性　即使討厭也能當朋友

臉中打亮超重要！Melody教你畫超減齡「蜜桃少女妝」 星巴克3／27起連兩天「大杯以上買一送一」　迎周末前揪咖喝起來 外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？ 50歲誰敢信！蔡淑臻凍齡之道：一天吃兩餐、晚上6點後不碰水果 台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人 今天開始不嫌遲！5個方法養出「易瘦體質」　夏天前一定瘦下來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面