少女心噴發！三麗鷗護髮精油萌翻天、「Peko醬」底妝送超可愛刷具

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

讓人驚呼好可愛的INTEGRATE不二家牛奶妹Peko醬聯名邁入第二年，此次購買聯名底妝即贈隨身鏡、彩妝刷和遮瑕刷，而近來社群討論度極高的樂絲朵-L摩洛哥護髮精華油三麗鷗聯名，終於引進台灣，萌到不行美樂蒂、帕洽狗、酷洛米和山姆企鵝，讓人一次想全包。

▲去年首次聯名創下不錯銷售佳績。

不二家牛奶妹Peko醬和日本少女系開架品牌INTEGRATE聯手合作邁入第二年，想打造日系甜妹妝容，自然清透的底妝是關鍵。

▲凡購買聯名底妝即可獲得超萌彩妝工具。

Peko醬這次特別邀請她的好朋友Poko醬一起獻上超可愛的Peko聯名造型隨身鏡，一支多用的彩妝刷跟雙頭多用的遮瑕刷，只送不賣，粉絲必收藏。

▲粉絲不需出國也能入手超可愛限定聯名。

日本人氣護髮品牌樂絲朵-L近期推出摩洛哥護髮精華油×三麗鷗角色聯名限定包裝，在台日社群間掀起熱潮，現在不用找代購也能入手，正式將摩洛哥護髮精華油三麗鷗聯名系列引進台灣。四款護髮精華油包括-經典型「美樂蒂款」、滋潤型「帕恰狗款」、修護型「山姆企鵝款」、抗躁型「酷洛米款」，萌到不行的包裝讓人少女心大噴發。

▲4款護髮精油各代表不同功效。

摩洛哥護髮精華油萃取自摩洛哥西南部出產的摩洛哥堅果，能深層滋潤髮芯防止毛躁，好推、清爽不黏膩的特性，絕對是日常護髮和造型的最佳妙方，每款都有熱防護配方，不怕吹髮、做造型時傷害髮質。