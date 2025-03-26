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《電話》蔡秀彬來台甜喊「要吃很多鼎泰豐」　穿TORY BURCH鏤空洋裝美翻

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記者鮑璿安／台北報導

TORY BURCH 台北101 精品店今26日正式開幕，因演出戲劇《現在撥打的電話》而聲名大噪的韓星蔡秀彬也受邀來台助陣，蔡秀彬以一身褶皺洋裝溫柔現身，誠意滿滿以中文自我介紹「大家好，我是蔡秀彬」，並不斷比出臉頰愛心寵粉。而她也難擋台灣美食的誘惑，自招是「鼎泰豐粉絲」，喊話要吃很多（小籠包）才能回國。

▲▼ Tory Burch 台北101專門店開幕-蔡秀彬Chae Soo-Bin 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Tory Burch 台北101專門店開幕-蔡秀彬Chae Soo-Bin 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Tory Burch 台北101專門店開幕-蔡秀彬Chae Soo-Bin 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡秀彬第一次來台出席公開活動，站台Tory Burch 台北101專門店開幕。（圖／記者黃克翔攝）

蔡秀彬第一次來台出席公開活動，她開心表示：「一來到台灣就有很多粉絲歡迎我，非常感謝大家。」她預計停留到明日離開，喜歡台灣美食的她也俏皮說：「希望今天晚上到明天之前可以多吃一點東西，很喜歡鼎泰豐，盡量多吃一點再回去。」而她這次首要任務是站台Tory Burch 台北101專門店開幕，談及對品牌的第一印象，她認為是優雅經典又充滿，而今天的造型結合力與美，自己最喜歡的單品是肩上的T monogram包款，大讚實用又漂亮 。她也透露自己私下的穿搭風格比較休閒日常，因此能在活動上穿上溫柔的洋裝，感到非常開心。

▲▼ Tory Burch 台北101專門店開幕-Melinda Wang 。（圖／記者黃克翔攝）

▲Melinda宣佈懷三胎後首次亮相。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Tory Burch 台北101專門店開幕-李沐 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沐 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Tory Burch 台北101專門店開幕-詹子萱。（圖／記者黃克翔攝）

▲詹子萱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Tory Burch 台北101專門店開幕-林映唯。（圖／記者黃克翔攝）

▲林映唯。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲▼ TORY BURCH 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH台北101精品店延續紐約旗艦店的空間設計概念，推薦單品T Monogram系列 。（圖／品牌提供）

同時受邀的嘉賓還有李心潔、李沐、林映唯、詹子萱以及剛宣佈懷三胎喜訊的Melinda，TORY BURCH台北101精品店延續紐約旗艦店的空間設計概念，木質元素貫穿整體空間，包括以知名藝術家Caitlin McGauley 繪製的花卉壁紙、訂製綠色簇絨地毯、紋理牆面與黃銅元素交織出豐富層次，詮釋品牌標誌性的現代優雅風格。店內陳列完整的成衣系列，以及嶄新包款、配件與鞋履，春夏推薦款式莫過於經典的T Monogram系列，以滿版印花注入可愛的氣球包，也同時帶來水桶包、丹寧化妝包等。

同場加映

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲▼ Sana、Winter拎新菜籃包「Polo Play」 。（圖／品牌提供）

▲「Polo Play」皮革小型托特斜背包NT$15,880；帆布大型托特包NT$13,880 。（圖／品牌提供）

最近掀起話題的Polo Play包款，特色是一體成型的包身以及手柄，形塑出菜籃包的柔滑廓形，均飾有撞色的小馬和 「Polo by Ralph Lauren」標誌，成為辨識度的來源。而包款不僅容量貼心，色調也採取高飽和度的藍色、綠色、黃色、粉色、紅色等多種鮮明色調形成有趣的對比。

關鍵字：

蔡秀彬, TORY BURCH, 現在撥打的電話

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