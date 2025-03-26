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濃密泡泡好療癒！日妞最愛潔顏單品　才開賣就拿下美容大賞

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▲▼潔顏單品。（圖／品牌提供、翻攝自IG/aoihamada）

▲佳麗寶主打濃密彈力泡沫，更容易把臉上髒污帶走。（圖／品牌提供、翻攝自IG/aoihamada）

記者曾怡嘉／綜合報導

洗臉是日常保養最重要步驟，臉部清潔乾淨，後續塗抹的保養品才能確實被吸收，總羨慕日本女生的肌膚帶有透明感，原因也歸功於「洗好臉」，更有助於穩定膚況，盤點日妞最愛的濃密泡沫潔顏產品，快用彈力泡泡幫你把臉部髒污通通帶走，讓洗臉也變成療癒的事情。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精 澄白薏透洗顏霜，130g，480 元

雪肌精的洗顏產品一直有著不錯的口碑，新推出的澄白薏透洗顏霜繼承著相同的優秀基因，不只是洗臉，同時能夠協助角質更新代謝，提升肌膚純淨度，進而穩定肌膚。極細緻濃密泡沫能夠快速起泡，輕鬆去除累積的暗沉和毛孔髒污，洗後肌膚不緊繃。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲KANEBO 保濕緻潤洗顏皂霜II ，130g，2,100元。

濃郁到可牽絲的奢華配方。打造潔淨力與溫和度兼具的細緻綿密泡沫。濃密彈力泡沫防止乾燥同時守護屏障機能，徹底吸附並洗淨阻礙水潤滲透的髒污。洗後肌膚水潤不乾澀，水潤透亮超有感，才上市就獲得美容大賞。

即日起至4/30於線上預約報名(https://kanebo.pse.is/7a56v3)，至指定KANEBO櫃點「免費臉部諮詢活動」，完成諮詢體驗後，即可兌換皂霜體驗組(含美妝無痕髮夾+保濕緻潤洗顏皂霜II(2g)乙份)。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲悠香 綠茶美白潔面皂。

以日本鹿兒島無農藥有機栽培二番茶為原料，萃取出高濃度兒茶素精華與溫和保濕特性，在日本創下超過 2,000萬顆的驚人銷售佳績。其綿密又富有彈性的泡沫及溫和美容配方能深入毛孔，吸附殘妝與多餘油脂，實現深層潔淨＋保養二合一的功效，洗後肌膚水潤不緊繃，暗沉感減退。

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