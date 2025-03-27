林口三井Outlet出現莫內花園　skmpark Outlets兒童節399元玩到飽

▲林口三井Outlet出現莫內花園，打卡效果超好。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春假連休將至，林口三井Outlet以「莫內花園秘境」為主題，打造春日打卡景點，並同步推出「激安買物祭」，提供最低2折起的折扣優惠；高雄SKM Park Outlets則推出「瘋玩兒童節」活動，集結十大娛樂品牌，搭配399元親子樂園優惠，讓家長與孩子都能玩得盡興。

林口三井Outlet出現「莫內花園秘境」春日限定造景，將Ⅰ館戶外區中央廣場、水幕廣場與Ⅱ館東側廣場，打造成宛如印象派大師莫內筆下的畫作世界。還有莫內湖畔重現經典畫作中的日式拱橋與繁花盛景，拍照打卡效果超好。民眾持「莫內花園套色紀念卡」在造景內指定3處集章，即可獲得專屬莫內畫作紀念。

而全台三井Outlet也推出年度優惠「激安買物祭」，從3／28至4／13期間，推出全館商品最低2折起，並提供多項折扣加碼優惠，包括首次註冊APP會員，即贈50元電子抵用券2張；單筆消費滿3,000元可獲200元限量抵用券；永豐聯名卡友單筆消費滿3,000元，可獲100元刷卡金（需先登錄）。此外，單筆消費滿3,000元，即可獲得抽獎券，有機會抽中2.5萬元春季鐵道旅遊金。

高雄SKM Park Outlets迎接兒童節，3月底起推出「瘋玩兒童節」，聯手館內十大娛樂品牌聯手打造親子樂園，鈴鹿賽道樂園從4／10至6／1期間推出「中南鈴鹿鬥陣玩」，台中以南民眾在下午5點前購票，即可享全日暢遊原價980元，特價399元優惠，並加碼提供PlayTime韓系兒童動能館折扣。

業者表示，SKM Park Outlets持續優化品牌陣容，2025上半年迎來4個新品牌進駐，涵蓋連鎖餐飲與生活風格領域，同時多個品牌將於第二季完成升級改裝，包括POYA Beauty、ASICS、New Balance與ABC-MART，都將陸續登場，並在5月底前到位。

小米之家授權店也將在3／29對外開幕，推出多項限時優惠，包括首日排隊禮：前50名可享小米手環9「加1元多1件」，以及單筆滿12,000元可抽獎，有機會獲得訂單5折，並祭出Xiaomi 14T Pro、智慧顯示器S mini 75型等熱門產品1元起標吸客。