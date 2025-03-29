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丹寧裝絕配百年靈新錶　奧斯汀巴特勒率性不羈風格迷人

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▲▼ 百年靈ＴＡＧ 。（圖／公關照）

▲曾獲奧斯卡最佳男主角提名的奧斯汀巴特勒成為百年靈最新品牌大使。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）近來聲勢不凡，繼2023年收購Universal Genève，近日再宣布併購1826年創立的老牌GALLET，將以明確定位的3大品牌展現集團實力，而身為領頭品牌的百年靈自然充滿拼勁，正式發表品牌首款大三針自製機芯Caliber B31型機芯，應用在全新Top Time B31系列腕錶上，並邀曾獲奧斯卡最佳男主角提名的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）擔任品牌大使，由他演繹新錶，展現率性不羈的一面。

▲▼ 百年靈ＴＡＧ 。（圖／公關照）

▲奧斯汀巴特勒佩戴百年靈新作Top Time B31大三針腕錶。

曾演出《Elvis貓王艾維斯》、《Dune 2沙丘：第二部》等叫好叫座電影的奧斯汀巴特勒，此次身穿白T恤配牛仔褲以及全套丹寧裝，搭配百年靈Top Time B31腕錶拍攝形象照，他認為此錶款所展現的風格，無論是自由不羈或準備顛覆世界，都是他一直嚮往的生活方式。

▲▼ 百年靈ＴＡＧ 。（圖／公關照）

▲百年靈Top Time B31大三針腕錶搭配對比色縫線的穿孔小牛皮錶帶，靈感源賽車基因。

百年靈新款Top Time B31腕錶擁有經典38毫米錶徑以及纖薄錶殼，品牌特別強調戴起來舒適合手，備有搭配賽車風格皮錶帶與鍊帶款式 ; 內載的自製機芯更是一大賣點，不僅通過瑞士官方天文臺（COSC）認證，更經過相當於16年使用壽命的測試，包含100,000次錶冠上鍊、3,456,000次自動盤轉動，以及60,000次500G衝擊等嚴苛考驗，具78小時動力儲存，並提供5年全球保固。

▲▼ 百年靈ＴＡＧ 。（圖／公關照）

▲透明底蓋可欣賞百年靈歷經4年研發的全新大三針機芯Caliber B31。

成為一級方程式賽車F1賽事官方計時的TAG Heuer（泰格豪雅），今年宣傳重點都與賽車主題緊密相扣，日前於南韓首爾舉辦快閃店活動，男星李鐘碩佩戴TAG Heuer Monaco 左冠計時腕錶亮相，此系列方型錶於1969年問世，1971年獲得電影《Le Mans極速狂飆》男主角Steve McQueen青睞跟著登上大螢幕，讓錶款聲勢推向頂點，是賽車錶中的經典傑作。

▲▼ ＴＡＧ 。（圖／翻攝ＩＧ）
▲韓星李鐘碩日前出席TAG Heuer活動佩戴經典Ｍonaco腕錶。（圖／翻攝jongsuk0206 IG）

▲▼ 百年靈ＴＡＧ 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco 經典左冠計時腕錶，265,800元。（圖／TAG Heuer提供）

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關鍵字：

Breitling, 百年靈, TAG Heuer, 泰格豪雅

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