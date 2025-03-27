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LG新款冷暖空調「用電瓦數隨時查」　控制預算電費帳單不心痛

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▲LG在台正式發表2025年最新冷暖空調DUALCOOL。（圖／品牌提供）

▲LG在台正式發表2025年最新冷暖空調DUALCOOL，可即時查用電度數。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電品牌LG今（3／27）在台正式發表2025年最新冷暖空調DUALCOOL，因應台灣民眾連年面對電費調漲，新款產品搭載市面獨家「智慧電量管理」功能，使用者可透過APP輸入電費度數，透過電量管理技術，可直接計算每日用電量，超出用戶設定還會主動發訊息提醒，讓消費者面對夏日電費也能輕鬆應對。

▲LG在台正式發表2025年最新冷暖空調DUALCOOL。（圖／品牌提供）

以往空調雖然標榜節能，但消費者往往無法即時掌握實際用電量，直到收到帳單才驚覺超出預算。LG新款DUALCOOL WiFi雙迴轉冷暖變頻空調，主打導入「智慧電量管理」技術，使用者安裝ThinQ APP，輸入每日使用時間與目標電量，就能即時查看實際使用電量，避免過度耗電，而系統會在用電量逼近設定上限時，主動發送提醒，幫助使用者適時調整使用習慣，以更精準的方式控制電費支出。

▲LG在台正式發表2025年最新冷暖空調DUALCOOL。（圖／品牌提供）

新款DUALCOOL另內建三段省電模式，讓使用者依照室內人數與活動狀況，調整壓縮機運轉效能至40%、60%或80%，而非自行靠感覺省電，配備「溫濕智控」與「舒適風+」技術，提供9段氣流溫度與5段風速選擇，避免冷風直吹的不適感，濕度調節功能則可協助避免室內空氣過於乾燥或潮濕，內建Plasmaster++技術，幫助增進空氣品質。

▲LG在台正式發表2025年最新冷暖空調DUALCOOL。（圖／品牌提供）

業者表示，LG DUALCOOL WiFi雙迴轉冷暖變頻空調已正式上市，現在購買指定機種並於5／31前完成官網登錄，可獲得「好禮即享券」。同時搭配政府節能補助與貨物稅減免，最高可享1萬元優惠。

▲LG在台正式發表2025年最新冷暖空調DUALCOOL。（圖／品牌提供）

日本大金空調近期也推出2025新款產品，針對台灣的夏季濕熱，研發「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，可同時控制溫度與濕度，號稱較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1至2度，節能可達12％，並設計全新康達效應導流板，強調分布均勻室溫平穩，不直吹人體，整體空間更舒適。

大金表示，即日起至7／31期間，購買大金家用變頻空調一對一到一對四系列機型，一對一機種最高現折3,000元，一對多機種可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，加上政府節能補助3,000元與貨物稅退稅2,000元，最多可省12,000元。

關鍵字：

LG, 冷暖空調, 智慧科技, 省電, APP控制, 大金

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