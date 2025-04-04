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休假卻不知要幹嘛？給工作奴的5個放假建議

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▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲你生活中不知不覺變得只有工作嗎？（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人忙於工作，順便迷失在工作中，此類人最大的特色之一，就是不知道如何打發自己的假期。

如果你突然意識到，生活裡除了工作上的話題，你一無所知、休假時只想「休息」，卻不知道應該要幹嘛， 以為自己躺一整天會很幸福，事實上在沙發上窩一小時你就想起身了、忙於工作很久沒約朋友，久到都不知道如何開口，心裡想著「他們應該早就有計劃了吧」。休假時不想工作，漫無目地的打發光陰，卻覺得沒有真正休息，你需要的是「規劃休假行程」，告訴自己的大腦「這模式就是在休息放空」。

▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

一至兩天的假期
找一間餐廳或一本書
找時間回想或思考最近想嘗試的料理，打電話到餐廳訂位，當天以「美食之旅」為概念，好好品嚐或記錄、打卡下這一餐；選擇你一直想讀完的書或展覽，自己安排進度或參觀時間，只要一個下午或一個餐期，就能讓大腦深刻記憶你為自己做了什麼，紓解平時的壓力。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

聚會
以小聚為主，目標是家人或朋友，三兩個人出去做點事，喝下午茶、逛個小街，或是到離市內不遠的步道走走，或是選個地點，只要一張野餐墊跟幾杯咖啡，這幾個小時就會變得大不同，經由無壓力的約會讓心情放鬆，簡單卻很有用。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

打掃住所
若只想一個人靜一靜，在家打掃也是種簡易的紓壓方式，不要規定全部要一塵不染，這樣的壓力會讓你更煩心，可以鎖定一個區域，像是一個衣櫥、擦乾淨家裡地板、廚房流理台之類，約莫是3小時之內就可完成的作業範圍。

▲女性,旅行,散步 。（圖／unsplash）

3天以上或更久的假日 
旅行
這是一定會出現的選項之一，但重點在於旅遊的方式，找到一個你真正需要的，如果是連續假日不想出門人擠人，不妨規劃近郊的簡單旅遊就好，行程不用太滿，甚至可以整天待在海邊，享受慢活；計畫出國就找一個你想去已久的地方。

▲煮飯,烹飪,煮菜,調味,廚師,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

學習新事物
人類好奇心永遠或激發動力，這會讓你在學習的時候，心靈會獲得很棒的滿足，你會覺得充滿熱情，長假期間可以學習一些新事物，請由你本身就有點興趣的方向開始，例如烹飪、攝影、繪畫、音樂等，可讓你更具創造力和多元性。

關鍵字：

假期規劃, 放鬆方式, 休閒建議, 身心放鬆, 生活品質

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