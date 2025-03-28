關注環境永續「純淨保養」推薦　快用新台幣支持！

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

越來越多的美妝品牌關注環境永續發展，像是英國有機保養Neal's Yard Remedies、與大自然共生並積極投入環境守護的L:a Bruket，及致力於守護原始雨林、超越碳中和的零碳髮品rahua。

#Neal's Yard Remedies

堅持選用天然與有機成分，搭配療癒純淨精油，以符合道德採購與公平貿易的方式進行原料採集，研發照護肌膚健康同時友善環境的純淨保養產品。

NYR尼爾氏乳香臉部保養系列，選用由穀物和生物技術酵母發酵提取的可持續來源植物性胜肽，更易於被肌膚吸收利用，全系列產品獲得純素認證、輕盈質地不黏膩。由肯亞桑布魯部落採集的肯亞乳香，每年僅會進行2次採集，以確保乳香的永續性。

#L:a Bruket

來自瑞典西部海岸的L:a Bruket，於創立與發展過程，深受大自然的影響和啟發，重視與自然和諧相處的傳統，融匯傳統與現代的方法，積極探尋能夠提升身心療癒感受的配方，專注打造優異的臉部與身體保養、居家香氛等系列商品。

瑞典70%土地面積由森林覆蓋，然而大部分的瑞典森林都是人造森林，原始的寒帶針葉林生態系統已經幾乎消失，受到森林的啟發，L:a Bruket攜手瑞典環境組織Naturarvet推出「森林守諾計畫Forest Pledge」，將L:a Bruket雲杉身體保養系列全球銷售淨額的5%，提撥予瑞典環境組織Naturarvet，一同守護原始林地的原有樣貌及生物多樣性，不遭砍伐破壞改變。

#rahua

紐約的奢華養髮品牌rahua，致力探索亞馬遜雨林中天然純淨的植物能量，調理健康頭皮，使髮絲強韌、活力有光澤。高度重視生態環境永續，rahua致力於保護亞馬遜原始雨林，每年永久封存75萬噸二氧化碳，成為超越碳中和的零碳髮品。

而經年投身於環境保護行動的rahua品牌創辦人夫婦Fabian與Anna，在加拉帕戈斯群島蜜月旅行時，發現瀉湖生態遭受垃圾破壞，便動手清理海岸線，隔天便與兩隻粉紅火烈鳥相遇，這份感動促使他們研發rahua島嶼花園煥活系列，並推行「粉紅火烈鳥計畫The Pink Flamingo Project」，將島嶼花園煥活系列的10％收益，使用於守護島嶼珍貴自然環境，協助居民清理海岸，讓島嶼特有動物及生態環境能夠受到長期保護。