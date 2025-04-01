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「減壓美肌」提升日常幸福感！療癒香氣、一瓶多功是關鍵

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ilāpothecary,英草社,orbis,悠香,保養,壓力,舒壓。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著現代人壓力堆積，煩躁的事情越來越多，不少美妝品牌都開始訴求「放鬆」這件事，讓日常保養、化妝都不再是一件麻煩的功課，而是可以減輕壓力的零負擔日常，而這些單品通常有著療癒的味道、多功效的特性，讓人一次就可以完成多種步驟，達到身心療癒。

＃ilāpothecary英草社 No.101 SOS香莢蘭平衡沐浴乳，售價1780元

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植物的力量可以輔助人類的情緒與壓力調節，來自英國倫敦的ilāpothecary英草社深知植萃香氣的力量，因此推出許多放鬆身心的舒壓保養，2025春季推出全新植馥美體沐浴系列，其中，以熱賣No.101 SOS香莢蘭菁植膏為延伸的沐浴乳，運用沉穩的木質調為核心，揉合藍洋甘菊與山金車等草本成分，深層釋放緊繃壓力，同時安撫躁動情緒，讓沐浴成為幸福日常。

＃ORBIS 芯生悠亮妍輕粉餅，售價1180元

ilāpothecary,英草社,orbis,悠香,保養,壓力,舒壓。（圖／品牌提供）

「不想努力化妝的日子，也想輕鬆擁有理想美肌」每個女孩一定都會有遇過這樣的時候，不走繁瑣瓶瓶罐罐的步驟，芯生悠亮妍輕粉餅是一款不需要妝前打底，更是洗面乳就可以輕鬆卸除的單品，超細膩粉質能夠秒速修飾毛孔、暗沉與油光，因為添加了玻尿酸、水前寺藍藻多醣，上妝同時還能保養肌膚，輕鬆實現水嫩柔焦美膚。

＃悠香 綠茶美白潔面皂

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洗沐的日常對很多人來說都很無趣又公式化，日本自然系保養品牌悠香擅長運用當地成分，打造讓人用過就上癮的氛圍，其中，明星商品綠茶美白潔面皂，選用日本頂級鹿兒島無農藥有機栽培二番茶，高濃度的兒茶素成分，洗臉同時抵抗老化，上市之後立刻創下超過2000萬顆的銷售佳績。適逢品牌21週年再度推出限量優惠，以划算價格體驗療癒茶香魅力。

關鍵字：

ilāpothecary, 英草社, orbis, 悠香, 保養, 壓力, 舒壓

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