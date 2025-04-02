越壞越愛「渣男收割機」星座Top 3 ！第一名吸引爛桃花偏偏叫不醒

▲3大星座女堪稱「渣男收割機」，難逃渣男手掌心。（示意圖／kbsdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

渣男、甘蔗男絕對是女生要避開的對象，不過感情路坎坷的背後，或許是自身特質特別吸引渣男，所以別人遇不到的稀有渣男偏偏被自己遇上，從星座角度來觀察，以下3大星座女堪稱「渣男收割機」，男人越壞她越愛，難逃渣男手掌心！

Top 3 牡羊座

牡羊座女生特別吸引渣男的問題出在「心太軟」，明明可以了斷的事情卻無法立刻做出判斷，導致一來一往耽誤時間，而時間久了，牡羊座就更難抽離，雖然牡羊自己也很清楚這點，但是卻心軟期望對方能回頭，殊不知渣男是任何人都無法馴服的，花再多心思也是白費。

Top 2 雙魚座

雙魚座一旦墜入愛情誰也無法喚醒，偏偏喜歡聽甜言蜜語的她們，就是渣男的頭號下手目標，騙不了別的女生，但是雙魚可以。並且雙魚很難分清愛情和實際的差距，以為另一半就是理想對象，完全不顧現實考量，憑著怦然心動就可以蒙蔽雙眼，所以往往吸引了渣男上身，還當成寶物。

Top 1 天蠍座

天蠍座看似愛恨分明，其實她們最容易吸引渣男，因為天蠍只相信自己不相信別人，所以只要打動了自己，任誰也無法動搖天蠍的想法，當然渣男很懂得如何取悅天蠍，一旦開了頭就很難結束，所以要讓天蠍覺醒，必須要她們自己下定決心，否則完全不肯放手。