營養師教你聰明吃潤餅　花生粉換成堅果粉熱量減半

▲潤餅也能吃得健康又飽足。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

清明節吃潤餅，你都吃哪種潤餅呢？營養師敏教你吃潤餅胖不胖，關鍵在包了什麼？想知道怎麼搭配才營養又能增肌減脂，北中南潤餅吃法讓你一次看懂，同時也列出潤餅熱量，教你這樣吃不爆卡。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#北部潤餅 約469kcal

餡料搭配：豆乾、高麗菜、豆芽菜、蛋酥、蘿蔔乾、紅糟肉、花生粉

北部口味大多使用水煮或川燙處理，搭配蛋酥與紅糟肉提香，吃起來濕潤順口。

#中部潤餅 約 537kcal

餡料搭配：豆乾、高麗菜、豆芽菜、蛋酥、蘿蔔乾、炸肉片、酸菜、香菜

和北部類似，但不加花生粉，改放酸菜和香菜以及炸肉片，口感層次豐富，熱量也最可觀。

#南部潤餅 517kcal

餡料搭配：豆乾、高麗菜、香菇、蝦仁、香腸、花生粉、糖粉

食材會先經過拌炒，再加入大量糖粉及花生粉，整體口味偏甜，吃起來也較乾，加了香腸，熱量更是高。

營養師高敏敏分享，不管是北中南哪一派的潤餅，其實熱量都不低，可以試著換一些餡料，也能夠開心吃更沒負擔。

五花肉、油炸肉→建議替換成瘦肉、豆乾、雞絲，這樣蛋白質滿分，吃得飽又沒壓力！

炸蛋酥→建議替換成蛋絲，一樣有蛋香但油脂少很多。



油麵→建議替換成豆芽菜，清爽又有膳食纖維。



酸菜→建議換成蔬菜，除了豐富膳食纖維外，還有豐富植化素。



含糖花生粉→建議替換成無糖堅果粉，香氣照樣有但熱量少一半。