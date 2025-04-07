提不起勁讀書或工作？快試試「5秒法則」打破拖延超管用

▲改善發懶、拖延有技巧。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你有沒有這個經驗，雖然提不起勁但仍是要工作或是讀書，這樣的狀況真的很折磨人，無論如何，最重要的就是幫你恢復精神，盤點快速回神的5個方法，跟著做保證管用！

#洗個冷水臉

冰敷後頸 30 秒，或直接去洗個冷水臉，大腦會立刻清醒！如果有薄荷精油，在太陽穴輕抹一點也有效。

#改變工作順序：先做簡單的事

先處理最簡單、不用動腦的任務（例如回信、整理文件），讓自己有「完成感」，慢慢啟動動力，唸書也是一樣的意思，先唸自己較有把握的科目，待上手找回精神之後，再開始挑戰需要用腦的科目。

#用「倒數 5 秒」逼自己行動

當想要擺爛的念頭又出現時，心裡默念：「5、4、3、2、1」，然後馬上開始做第一個步驟。這技巧來自美國作家Mel Robbins 的「5秒法則」，也是一種心理技巧，用來打破拖延、懶惰相當管用。

#站起來講出「我要做的是…」

嘴巴說出目標（例如「我要寫完這份報告的第一段」），比只是想更能喚醒大腦的行動力區域。說出來＋身體動起來，會瞬間進入「要開始了」的狀態，和自己喊話，幫自己打氣告訴自己是可以的。

#設定 25 分鐘「番茄鐘」專注一下

告訴自己「我只要撐這 25 分鐘就好」，然後計時開始。任務小一點、壓力小一點，精神比較容易集中。