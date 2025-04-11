風Luxury／沛納海兩地時間錶超友善　商旅人士時尚實用良伴

▲沛納海擔任米蘭國際家具展（Salone del Mobile）官方時計。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

家具界與設計圈年度盛事米蘭國際家具展（Salone del Mobile）與設計周即起至13日登場，不僅有許多頂級家飾品牌參與，時尚、鐘錶與珠寶品牌也共襄盛舉，向大眾展示設計美學與理念。來自義大利的沛納海（Panerai）回歸擔任官方時計，特別推出Luminor 兩地時間陶瓷腕錶PAM01574紀念此盛會 ，搭載 具3日動力儲存的P.9012 型機芯，讓佩戴者掌握兩地時間，且能輕鬆向前或向後調整時針和日期進行時間快調，對於經常參與國際展覽的商務人士極為便利。





▲沛納海特別為米蘭國際家具展推出Luminor 兩地時間陶瓷腕錶 PAM01574，507,000 元。

沛納海剛結束在瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟展覽，旋即轉往米蘭挑起家具展官方時計任務，同步發表的Luminor 兩地時間陶瓷腕錶PAM01574完美展示品牌特色，採用 44 毫米黑色陶瓷錶殼，搭配藍色太陽放射紋的三明治錶盤，5 時位置的動力儲存顯示下方刻有「ORE」（義大利語「小時」）字樣，配有12 小時制的第二時區指針、日期窗，時標、時針和分針塗覆白色 Super-LumiNova® X2夜光塗料，動力儲存顯示和第二時區指針則塗覆藍色 Super LumiNova® X1夜光塗料以方便辨別；煙燻色藍寶石透明水晶底蓋以鈦金屬製成，防水達300 米。







▲沛納海Luminor 兩地時間陶瓷腕錶 PAM01574煙燻色的藍寶石透明水晶底蓋以鈦金屬製成。

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）也參加米蘭設計周，選在米蘭歷史中心的莫札特別墅（Villa Mozart）舉行「Living on Air」（憑「空」而生）的沉浸式展覽，以4個篇章呈現Atmos空氣鐘超過90年的故事，展示19款空氣鐘展現僅靠空氣溫度的細微變化便能獲得動力的奧妙，並同步發表一款全新限量版空氣鐘。





▲積家於米蘭歷史中心的莫札特別墅舉辦「Living on Air」（憑「空」而生）展覽，推出全新的限量版Atmos空氣鐘。（圖／積家提供）

義大利珠寶品牌Buccellati也積極參與設計界盛事，於米蘭Piazza Tomasi di Lampedusa舉辦「Naturalia自然臻境」主題展，規劃瑰奇森林、巍峨山巒和幽謐深海三大主題空間，讓參觀者透過現場裝置與聲音設計，以及Buccellati精湛作品，感受大自然的盎然生機，最受矚目是Buccellati備受藏家追捧的Furry銀器系列，品牌細膩刻劃出動物的毛髮紋理，每一件作品姿態靈動、栩栩如生。





▲Buccellati於米蘭設計周規劃的「Naturalia自然臻境」主題展 和「瑰奇森林」展區。（圖／Buccellati提供，以下同）





▲Buccellati細膩刻劃動物毛髮紋理的Furry系列小鹿銀器作品。