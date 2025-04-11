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秀智俐套裝配浪琴雙色錶又美又帥　自信風采藏不住

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▲▼秀智 。（圖／翻攝IG）

▲浪琴品牌大使秀智演繹全新迷你多情系列18K金雙材質腕錶。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星秀智手握不少精品代言，近日她就換上俐落灰色套裝，為浪琴表（Longines）示範結合不鏽鋼與18K金或玫瑰金的迷你多情系列（Mini DolceVita）雙材質新錶，配有全新設計的雙金錶鍊，完美襯托她的自信風采。

▲▼秀智 。（圖／翻攝IG）

▲秀智以灰色套裝搭配浪琴迷你多情系列18K金雙材質腕錶顯得優雅大方。

浪琴多情系列靈感來自一款1927年的長方形古董錶，迷你多情系列由此延伸而來，擁有絕佳比例的21.50毫米x 29.00毫米尺寸，近日新添4款雙材質腕錶，錶殼共有未鑲鑽或鑲嵌38顆鑽石兩種設計，各有不鏽鋼配18K金或玫瑰金款式，均配有飾以「flinqué」飾紋與羅馬數字的銀色長方形錶盤，以及服貼手腕的雙色鍊帶，與正裝或休閒服飾都能完美搭配。

▲▼秀智 。（圖／翻攝IG）

▲結合不鏽鋼與18K金的浪琴表Mini DolceVita迷你多情系列18K雙金鑲鑽腕錶，247,200元。

擔任浪琴表優雅大使的秀智特別為此新錶拍攝宣傳照，她同時也是美國休閒服飾品牌GUESS、法國時尚品牌CELINE大使，近日最受矚目是與男星朴寶劍一同到新加坡出席CELINE活動，兩人還一起對著鏡子開心自拍，讓網友直呼畫面太美了。

▲▼秀智 。（圖／翻攝IG）

▲朴寶劍（左）與秀智近日以CELINE品牌大使身份出席新加坡活動，開心自拍。（圖／翻攝suukzky IG）

▲▼秀智 。（圖／翻攝IG）

▲秀智同時是美國品牌GUESS代言人。（圖／翻攝suukzky IG）

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關鍵字：

秀智, Longines, CELINE

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