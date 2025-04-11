fb ig video ETtoday search mobile

百年靈閃電針致敬冠軍自行車手　測速儀一抹黃橘色純粹漂亮

>

▲▼ Breathing,Tudor 。（圖／公關照）

▲傳奇自行車手Gino Bartali（左）與Fausto Coppi亦敵亦友，攝於1952年。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）致敬自行車界兩位義大利籍傳奇車手馮斯托科皮（Fausto Coppi）和吉諾巴塔利（Gino Bartali），推出以他們為名、各限量750只的Top Time B01 Gino Bartali與Fausto Coppi限量版計時碼錶，喚起人們對這兩位亦敵亦友且充滿運動家精神的自行車手記憶，錶款設計靈感源自他們的戰車與車衣配色，展現動感活力。

▲▼ Breathing,Tudor 。（圖／公關照）

▲百年靈Top Time B01 Gino Bartali（左）與Fausto Coppi限量版計時碼錶，各228,000元。

活躍於1940和1950年代的馮斯托科皮和吉諾巴塔利（Gino Bartali），彼此競爭也惺惺相惜，最經典的畫面是兩人在終點前最後衝刺時，相互傳遞水壺，展現堅定友誼，當時兩人也是百年靈的品牌大使，相隔超過半世紀再為他們創作限量錶，Top Time B01 Fausto Coppi的白色錶盤上採用綠松石色小錶盤，並搭配橙色閃電形秒針，呼應科皮的自行車顏色，測速刻度上標記了科皮的暱稱「Il Campionissimo」（冠軍中的冠軍）；Top Time B01 Gino Bartali則以藍色錶盤搭配黃色點綴，源自巴塔利的車衣配色，測速刻度則裝飾「L'Intramontabile」（永恆傳奇）字樣。

▲▼ Breathing,Tudor 。（圖／公關照）

▲百年靈Top Time B01 Gino Bartali限量版計時碼錶鍊帶款，240,000元。

兩款致敬傳奇車手的限量錶，6時位置皆飾以其簽名，百年靈還在測速儀上抹上橘與黃色區塊，百年靈透露此設計巧思純粹為了「漂亮」，果然為錶款注入活潑氣息，備有小牛皮錶帶或米蘭帶款式可供選擇；限量錶均搭載品牌自製01型機芯，具近70小時動力儲存，獲瑞士官方天文台COSC認證。

▲▼ Breathing,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表為帝舵表職業自行車隊設計的Pelagos FXD Chrono領潛型FXD計時腕錶，175,000元。（圖／帝舵表提供）

帝舵表（Tudor）則為帝舵表職業自行車隊（TUDOR Pro Cycling Team）打造Pelagos FXD Chrono領潛型FXD計時腕錶，以輕巧、易於操作為設計主軸，滿足車手的需求，從世上最快的自行車均由碳纖維製造的概念獲得啟發，選用碳複合材質製錶，而實用功能層面，品牌為此錶款的測速計依自行車手的騎行速度為標準作出調整，測速計刻度改以螺旋方式繞錶面，讓選手只需一瞥便可讀取騎行時的平均速度，內載獲瑞士天文台COSC認證、70小時動力儲存的MT5813型機芯。

►勞力士53萬新錶名人圈搶戴　李奧納多與費德勒撞同款

►秀智俐套裝配浪琴雙色錶又美又帥　自信風采藏不住

關鍵字：

百年靈, Breitling, Tudor, 帝舵表

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

元代佛像領銜邦瀚斯拍賣　顯赫來源身價更不凡

元代佛像領銜邦瀚斯拍賣　顯赫來源身價更不凡

勞力士53萬新錶名人圈搶戴　李奧納多與費德勒撞同款

勞力士53萬新錶名人圈搶戴　李奧納多與費德勒撞同款

朴信惠俏麗造型秀176萬名錶　原來是AP賣翻的皇家橡樹錶擁護者

朴信惠俏麗造型秀176萬名錶　原來是AP賣翻的皇家橡樹錶擁護者

汶萊王子妃拎柏金包賞足球賽　LV包也不一般是矜貴鱷魚皮 小S二女兒Lily絲襪美腿吸睛　拎36萬香奈兒包露貴氣千金氣息 錶展直擊／江詩丹頓挑戰高複雜天花板　41項功能稱霸全場 錶展直擊／周杰倫黑裝配帝舵錶帥翻　親臨日內瓦引尖叫 錶展直擊／梵克雅寶逢12時上演甜蜜熱吻　愛馬仕馬錶調皮吐舌 錶展直擊／全智賢禮服造型盡顯完美曲線　搭項鍊錶女神氣場無敵 錶展直擊／金宇彬積家金錶上手如貴公子　竹內涼真為ZENITH助陣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面