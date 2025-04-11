百年靈閃電針致敬冠軍自行車手　測速儀一抹黃橘色純粹漂亮

▲傳奇自行車手Gino Bartali（左）與Fausto Coppi亦敵亦友，攝於1952年。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）致敬自行車界兩位義大利籍傳奇車手馮斯托科皮（Fausto Coppi）和吉諾巴塔利（Gino Bartali），推出以他們為名、各限量750只的Top Time B01 Gino Bartali與Fausto Coppi限量版計時碼錶，喚起人們對這兩位亦敵亦友且充滿運動家精神的自行車手記憶，錶款設計靈感源自他們的戰車與車衣配色，展現動感活力。





▲百年靈Top Time B01 Gino Bartali（左）與Fausto Coppi限量版計時碼錶，各228,000元。

活躍於1940和1950年代的馮斯托科皮和吉諾巴塔利（Gino Bartali），彼此競爭也惺惺相惜，最經典的畫面是兩人在終點前最後衝刺時，相互傳遞水壺，展現堅定友誼，當時兩人也是百年靈的品牌大使，相隔超過半世紀再為他們創作限量錶，Top Time B01 Fausto Coppi的白色錶盤上採用綠松石色小錶盤，並搭配橙色閃電形秒針，呼應科皮的自行車顏色，測速刻度上標記了科皮的暱稱「Il Campionissimo」（冠軍中的冠軍）；Top Time B01 Gino Bartali則以藍色錶盤搭配黃色點綴，源自巴塔利的車衣配色，測速刻度則裝飾「L'Intramontabile」（永恆傳奇）字樣。





▲百年靈Top Time B01 Gino Bartali限量版計時碼錶鍊帶款，240,000元。

兩款致敬傳奇車手的限量錶，6時位置皆飾以其簽名，百年靈還在測速儀上抹上橘與黃色區塊，百年靈透露此設計巧思純粹為了「漂亮」，果然為錶款注入活潑氣息，備有小牛皮錶帶或米蘭帶款式可供選擇；限量錶均搭載品牌自製01型機芯，具近70小時動力儲存，獲瑞士官方天文台COSC認證。





▲帝舵表為帝舵表職業自行車隊設計的Pelagos FXD Chrono領潛型FXD計時腕錶，175,000元。（圖／帝舵表提供）

帝舵表（Tudor）則為帝舵表職業自行車隊（TUDOR Pro Cycling Team）打造Pelagos FXD Chrono領潛型FXD計時腕錶，以輕巧、易於操作為設計主軸，滿足車手的需求，從世上最快的自行車均由碳纖維製造的概念獲得啟發，選用碳複合材質製錶，而實用功能層面，品牌為此錶款的測速計依自行車手的騎行速度為標準作出調整，測速計刻度改以螺旋方式繞錶面，讓選手只需一瞥便可讀取騎行時的平均速度，內載獲瑞士天文台COSC認證、70小時動力儲存的MT5813型機芯。

