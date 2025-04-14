DIESEL信義區沉浸裝置必打卡！夯包1DR進化、Hoshi同款破壞感丹寧超燒

記者鮑璿安／綜合報導

DIESEL時隔7年重返台灣市場，以其大膽的品牌精神成為Z世代的愛牌之一，為拉近與民眾的距離，近日特別在台北信義區A11設立沉浸式錯視藝術裝置，將人體模特兒搬到人來人往的街頭，超適合打卡一波。同時最新2025春夏系列也進店，讓大家零時差第一時間入手新款。





▲DIESEL 在信義區帶來全新的裝置藝術將於即日至4月24日展出，也提供潮流快印機體驗。（圖／品牌提供）







▲韓星HOSHI身穿DIESEL仿舊丹寧西裝外套 。（圖／品牌提供）



以牛仔褲起家的義大利品牌DIESEL近年來在創意總監Glenn Martens執掌下，成功激發品牌潛力邁向高峰，不僅成為許多韓團的演出造型，出鏡率超高的1DR包款、D Logo背心毫無疑問更是Z世代寵兒。此次在信義區帶來全新的裝置藝術將，於即日至4月24日展出，以標誌性的 DIESEL 紅色與工業風格為主題，五個人體模特兒為焦點，各以不規則方式披著大膽的白紅色調，帶出層次分明的錯視效果和解構元素，品牌LOGO及其「For Successful Living」的口號以大膽的白色字體呈現，與標誌性的 DIESEL 紅色形成強烈對比。

而春夏系列回歸品牌主軸丹寧元素，結合標誌性的破壞、仿舊手法，運用devoré 提花工藝，透過燒蝕技術去除棉質表層，露出底層的薄紗，營造出刻意做舊的質感，打造出雙面視覺效果，無論是丹寧西裝外套、流蘇洋裝或是破壞感外套，都來勢洶洶帶給大家強烈記憶點。包款方面則有Diesel 1DR TWIN肩背包依舊是主流，點綴鮮明D Logo重返大勢包款寶座。

▲ DIESEL 1DR TWIN、褶皺皮革肩背包。（圖／品牌提供）

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▲今年 New Balance於4/8 至 4/21 打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》 。（圖／品牌提供）

▲亞太地區形象大使 IU 也演繹NB BOY系列。（圖／品牌提供）

同時，今年 New Balance於4/8 至 4/21 在新光三越A11打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》，以繽紛色彩和巨大的滑板裝置呈現愉悅態度，本季 NB BOY 以「CITY BOY」與「SURFING」為主題，亞太地區形象大使 IU 也演繹，此次共推出 18 款上衣致敬美國波士頓，腳踩滑板、衝浪的生動插畫一躍而上，融合都市街頭文化與廣闊海岸線的魅力。同時，也在心中山線形公園同步推出《NB BOY 夏日遊客中心》，打造獨特的夏日探索空間，完成指定任務即可獲得「NB BOY 夏日探索徽章」與「蜷尾家冰淇淋」。