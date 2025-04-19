7招小技巧幫助惱人濕鞋快乾　咖啡渣、小蘇打「除臭又除濕」超好用

▲7個小技巧，幫助濕掉的鞋子快速乾燥。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

近日天氣多變化，出門在外一不小心，就可能遇上大雨、積水，導致雙腳溼答答，既不舒適，氣味也難聞，甚至可能引發皮膚疾病。此前，美國戶外裝備品牌「The North Face」曾分享7個小技巧，幫助濕掉的鞋子快速乾燥，民眾可依個人實際狀況，選擇最適合方式。

一、塞報紙或廚房紙巾

如果遇到鞋子濕了的狀況，可以用報紙或廚房紙巾塞滿整個鞋子，只要確保每個角落都被填滿，就可將吸濕面積最大化。當發現塞入鞋子的報紙或紙巾明顯變濕時，記得立即更換，這樣將有助於大大加快鞋子的乾燥速度。

二、把鞋子立起來晾乾

當鞋子濕掉，記得在脫下後要把它「立起來」晾乾，這樣有助於濕氣散發在空氣中，讓鞋子較快乾燥。另外，晾鞋子的位置最好在通風良好的地方，同樣有助於水分揮發。

三、皮鞋底擺放報紙或筷子

皮底鞋的鞋子會吸水，這種時候可在鞋底下方墊一些舊報紙，有助於快速吸乾鞋底的水分。或是擺2、3根免洗筷將鞋底架高，與地板保持距離，創造出空氣流通的環境，同樣有助於讓鞋底更快乾燥。

不過運動鞋就不太需要這樣額外處置，因為運動鞋底部大多是橡膠底，還有各種增加抓地力的凹槽，本身的透氣排濕性能就更好。

四、使用小蘇打粉

當潮濕的鞋子已經用舊報紙或廚房紙巾初步吸水後，這時鞋內還有少許殘餘的水分，可以用小蘇打粉幫助去除異味和殘留的濕氣。建議可以把小蘇打粉裝在透氣的袋子或舊襪子中，再塞進鞋內靜置一段時間，這樣不僅會乾得比較快，異味也會明顯減少。

五、泡過的乾燥咖啡渣

乾燥過後的咖啡渣，功能與小蘇打粉相似，是一種有效除濕、除臭的手段方式。咖啡渣含有豐富的碳元素，能吸附空氣中的異味分子，將咖啡渣放於袋子或舊襪子中，再放入鞋子內部靜置一段時間，就能有效吸收水分和異味。

六、放入乾燥劑或除濕劑

在小蘇打粉、咖啡渣之外，也可以放入適量的乾燥劑或除濕劑，確保鞋子內部沒有任何殘留水分，讓鞋子徹底恢復乾爽。

七、使用吹風機的方法要正確

如果想用吹風機幫忙讓濕掉的鞋子更快變乾，記得要選擇溫和的風力跟較低的溫度。尤其是皮革或其他容易受損的材質，要避免使用高溫熱風直吹，使用時記得將吹風機與鞋子保持是當距離，並適時移動吹風的為置，確保風力能均勻的吹向鞋子，而不會有部分部位特別過熱的可能。

事實上，有廠商建議若是皮質的鞋子濕了，最好讓它自然風乾，千萬要避免放在太陽下直接曝曬或用吹風機暴力吹乾，以免造成皮鞋變形、發硬或是表面塗層斷裂脫落的後果。

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