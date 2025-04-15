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張員瑛「天價髮絲」成最強資產　新身份拿下Dyson韓國品牌大使

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3根長髮賣47萬成真？張員瑛髮絲成品牌最強資產，韓國Dyson卡詩爭相簽下她！

▲張員瑛成為美髮品牌新寵。（圖／張員瑛IG）

圖文／CTWANT

誰說髮絲不能當身價？韓國人氣女團IVE成員張員瑛，這位被譽為「人間洋娃娃」的女神，最近用她那價值不斐的秀髮，成為全球美髮品牌爭搶的代言新寵！

3根長髮賣47萬成真？張員瑛髮絲成品牌最強資產，韓國Dyson卡詩爭相簽下她！

▲張員瑛被韓媒封為「完美神顏」。（圖／張員瑛IG）

年僅20歲的張員瑛，不僅擁有173公分的模特身高，更令人驚豔的是107公分的超模級長腿與極小巧精緻的臉蛋，被韓媒封為「完美神顏」。她標誌性的及腰長髮不僅成為鏡頭下的亮點，更曾引起中國網友瘋傳有粉絲在演唱會聲稱撿到她掉落的髮絲，竟以3根售價人民幣103,662元（約台幣47萬）的天價在網路販售！

雖然當時引發爭議與質疑，但如今看來，這頭「天價頭髮」確實有人買單，Dyson與Kérastase卡詩兩大國際美髮品牌，近期前後腳宣布張員瑛為品牌代言人，證明她的秀髮不僅值錢，更具品牌影響力！

3根長髮賣47萬成真？張員瑛髮絲成品牌最強資產，韓國Dyson卡詩爭相簽下她！

▲張員瑛成為Dyson吹風機系列代言人。（圖／擷取自韓國dyson kr ig）

【女神雙代言】Dyson & Kérastase 搶下美髮第一人

Dyson韓國率先宣布張員瑛為吹風機系列代言人，品牌表示她擁有「健康柔亮髮質與獨特氣場」，與Dyson強調科技呵護的品牌理念不謀而合。緊接著，法國頂級護髮品牌Kérastase卡詩也釋出由張員瑛主演的大片，她以自然長髮搭配簡約白洋裝性感登場，展現出「極簡髮質美」的高級氛圍。

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▲張員瑛現身巴黎卡詩快閃店活動。（圖／張員瑛IG）

張員瑛用「髮值」寫出新代言神話

在這個顏值與風格並重的時代，張員瑛不只是KPOP新星，更以一頭完美長髮成為全球品牌的夢幻代言人。從被網友追捧的「天價髮絲」，到被Dyson、Kérastase認可的代言實力，她正用實力寫下「最美秀髮代表」的時尚神話。

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▲張員瑛。（圖／張員瑛IG）

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關鍵字：

周刊王, 張員瑛, Dyson, Kérastase, 美髮

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