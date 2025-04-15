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麗晶精品母親節回饋達10%　滿額再送Lady M蛋糕

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記者蔡惠如／綜合報導

母親節檔期優惠陸續登場，台北麗晶精品從4／25起推出「感恩母親購物節」，主打單日滿額最高超過10%的實質回饋，單筆消費滿5萬元即可選擇2,500元的禮券，或是價值4,000元的晶華酒店餐飲與客房禮劵，相當於8%的現金回饋，再搭配銀行刷卡禮與滿額贈禮，整體回饋率上看10%，滿額再送Lady M蛋糕讓媽媽甜蜜蜜。

▲麗晶精品母親節優惠。（圖／業者提供）

▲LADY M與雪坊精品希臘優格合作，推出聯名款「花漾蘋果優格千層蛋糕」。（圖／業者提供）

麗晶精品4／25至5／11推出「感恩母親購物節」，主打全台唯一的獨家商品、高達10%的等值回饋、以及星級美饌好禮吸引消費者。活動期間單日消費滿5萬元，可選擇2,500元的禮券回饋、或是4,000元的晶華酒店餐飲及客房禮劵。滿額禮也推出LADY M九吋蛋糕、寶格麗香水與晶澈乳液等贈品，消費金額達百萬元，再加碼獲得晶華酒店兩天一夜住宿劵；消費總額排名前三的顧客，更可進一步獲贈名人套房住宿與SPA療程。

▲麗晶精品母親節優惠。（圖／業者提供）

▲麗晶獨家BVLGARI Serpenti Forever夜紫梅色與銀色卡拉水晶小型間背包，推薦價205,700元。

另外也迎來兩間新品牌正式進駐，包括日系品牌三宅一生旗下男裝副線「IM MEN」海外首間獨立門市，主打實驗性剪裁與獨特布料處理技術，設有期間限定特展。另一間新櫃「La Casa Del Artesano 手工藝匠之家」，則銷售全球各地的手工逸品，包括享譽國際的厄瓜多Mamasita巴拿馬草帽，其最高等級的Extra Fino系列，售價自300萬元起跳，每頂帽子需由六位帽藝師耗時三年打造。

▲麗晶精品母親節優惠。（圖／業者提供）▲麗晶精品母親節優惠。（圖／業者提供）

▲（左）三宅一生ISSEY MIYAKE男裝副線「 IM MEN」海外首間獨立店面，於麗晶精品地下二樓正式開幕；（右）麗晶精品BRUNELLO CUCINELLE 2025春夏系列的淺紫色休閒背心與寬褲套裝，背心推薦價96,300元、寬褲推薦價67,200元。

▲麗晶精品母親節優惠。（圖／業者提供）

▲新店開幕La Casa Del Artesano 手工藝匠之家」，Mamasita頂級手工巴拿馬草帽 Extra Fino系列，售價3,680,000元。

多款母親節限定甜點也同步登場，PIERRE HERMÉ推出Ispahan系列「ISPAHAN COEURS MÊLÉS」玫瑰荔枝覆盆子幕斯蛋糕，以及開心果為主題的經典塔類甜點，展現精緻的法式甜點工藝。紐約甜點品牌LADY M則與雪坊精品希臘優格合作，推出聯名款「花漾蘋果優格千層蛋糕」，結合優格滑順口感與果香風味。另有JEAN-PAUL HEVIN 的法式馬卡龍禮盒、舊振南安順端午冰粽禮盒，采采食茶慮映禮盒則推出88折優惠。

▲麗晶精品母親節優惠。（圖／業者提供）▲麗晶精品母親節優惠。（圖／業者提供）

▲麗晶獨家GIANVITO ROSSI Rania Mule 55 水鑽穆勒鞋，價格店洽；PIERRE HERMÉ母親節限定蛋糕，經典開心果塔售價2,280元。

台北101購物中心黃金周母親節也登場，即起至5／11期間，聯名卡友當日消費單筆滿10萬元，送2,000元抵用券，再加上刷卡筆筆3%回饋，刷LV可享最高5%回饋，全館指定店家當日刷卡單筆滿8,000元贈800元抵用券；珠寶腕錶當日刷卡單筆滿3萬元贈1,500元抵用券。

▲麗晶精品母親節優惠。（圖／業者提供）

▲台北101獨家BVLGARI Serpenti Sugarloaf 古金色小牛皮肩背包，售價103,600元。

▲麗晶精品母親節優惠。（圖／業者提供）

▲台北101獨家FENDI 珍稀鱷魚皮革 Peekaboo Soft(中)，售價1,320,000元。

關鍵字：

麗晶精品, 母親節, 優惠, 台北101, 甜點, 新品牌

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