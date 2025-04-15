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張鈞甯搶曬「貴婦愛牌」巧克力色水桶包　Valextra大尺寸鬆弛感美包超燒

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記者鮑璿安／綜合報導

時尚圈吹起一股Relaxed luxury休閒優雅哲學，其代表性品牌Valextra在這一季為大家帶來許多大尺寸的鬆弛感美包，連女星張鈞甯都已經曬照曝光了經典 Bucket，流露她獨有的知性氣息，也順勢加持了包款的超高詢問度。

▲▼Valextra 。（圖／品牌提供）

▲▼Valextra 。（圖／品牌提供）

▲▼Valextra 。（圖／品牌提供）

▲張鈞甯美照中出現Valextra經典 Bucket 水桶包。（圖／品牌提供）

女星張鈞甯詮釋的居家場景中，她身穿休閒的連帽外套，拿著飲料愜意擺拍，而一旁放著的包款則是Valextra經典 Bucket ，以品牌標誌性的Millepunte小牛皮打造，線條乾淨俐落，唯一辨識度的設計就是外部的幾何剪裁與口袋，成為這款水桶包的DNA，而且內袋大容量又低調非常適合通勤族入手。

▲▼Valextra 。（圖／品牌提供）

▲新生代演員小美背上巧克力色款式 Valextra Vivi Hobo包款 。（圖／品牌提供）

▲▼Valextra 。（圖／品牌提供）

Valextra由Giovanni Fontana於1937年於米蘭創立，風格優雅經典成為貴婦愛牌之一，偏好Hobo包的民眾，則可以考慮全新登場的Valextra Vivi Hobo包款，由新生代演員小美背上巧克力色款式，設計融合了品牌建築美學，配上能貼合身形的「V」型設計，默默傳遞品牌靜奢風宗旨，也成為高級感的象徵。

同場加映

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Karina(左)、Sana這次不約而同背上Prada 2025 年新 Mariner 手袋，靈感源自夏日航海風 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Mariner 肩背袋 。（圖／品牌提供）

▲▼ Prada 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲坂口健太郎這次肩背Re-Nylon系列後背包，輕巧大容量展現百搭性質 。（圖／翻攝自IG）

Karina、Sana這次不約而同背上2025 年新 Mariner 手袋，靈感源自夏日航海風，將尼龍元素結合繩索造型，看起來更為休閒自然，配以滑動式繩索手挽，並飾有搪瓷金屬三角標誌。Sana則搭配薄底尼龍鞋款呼應，露出修長腿部線條，捧起大包造型相當吸睛。而日星坂口健太郎這次肩背Re-Nylon系列後背包，輕巧大容量展現百搭性質，無論男女都能夠輕鬆演繹。

關鍵字：

Valextra, Bucket, 優雅, 新品, 張鈞甯

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