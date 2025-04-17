《機智住院醫生生活》女神高允貞太美了！4招維持體態成韓國整型範本

▲《機智住院醫生生活》開播。（圖／Netflix提供、取自goyounjung IG）

圖文／CTWANT

Netflix《機智住院醫生生活》獨家上線，大家期待的機智醫生系列回來了，衛生紙請準備好，一樣為賺人熱淚！由韓國新生代女神高允貞主演，講述律帝醫院婦產科醫生的生活。第一年的住院醫生們必須處理他們在工作和個人生活中的混亂，而這一切都是為了成為優秀的醫生。一樣的溫暖情節，一樣描述住院醫生的真實生活，透過嚴酷的醫院體系訓練，也會綻放屬於住院醫生們的青春友情，漸漸成長為一個醫生的模樣。

高允貞2016年以韓國雜誌《大學明日》封面模特首度露面，2019年出演tvN電視劇《會讀心術的那小子》女配角「金素賢」正式以演員身份出道。後來《還魂》、《Moving》在台灣廣為人知，在《機智住院醫生生活》扮演吳怡瑛再度展現高顏值美貌，高允貞精緻的五官也成為韓國整型範本，來看看高允貞的減肥方法有哪些？

▲高允貞在《機智住院醫生生活》再度展現高顏值美貌。（圖／Netflix提供）

《機智住院醫生生活》高允貞減肥方法：減少攝取精緻澱粉

要維持好皮膚以及纖瘦身材一定要學高允貞降低攝取精緻澱粉，並且每天都要喝大量水分來提升新陳代謝，尤其喝水還能增加飽足感，有時候感覺肚子餓其實是身體缺水的訊號。

▲高允貞皮膚超嫩。（圖／取自goyounjung IG，下同）

《機智住院醫生生活》高允貞減肥方法：芭蕾＋皮拉提斯雕塑身材

高允貞不只皮膚超嫩，167公分的身材也是行走的衣架子，因為拍戲開始練芭蕾＋皮拉提斯，高允貞發現練習芭蕾與器械皮拉提斯後體態更漂亮然後身材也更加修長，所以就開始養成這兩個運動習慣。

《機智住院醫生生活》高允貞減肥方法：少量多餐

以少量多餐的方式進食能維持穩定的血糖比較不容易胖，搭配細嚼慢嚥來增加飽足感，幫助消化。高允貞平時飲食菜單大多以低脂、高纖維的食物，如蔬菜、水果和全穀類為主。

《機智住院醫生生活》高允貞減肥方法：維持良好生活習慣

高允貞會盡量維持充足睡眠時間，因為睡覺能降低壓力並且不容易胖，每天養成早睡的習慣身體也會比較健康，另外也會搭配冥想、看書來降低壓力，穩定的情緒也能避免情緒性進食。模特兒出身的她也會盡量保持背部挺直和收腹，這有助於防止脂肪堆積。

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