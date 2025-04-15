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惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐　一台抵三機主打小空間廚房

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▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

▲惠而浦推出美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在小宅廚房成為主流的當下，惠而浦近期推出「COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐」，主打氣炸、蒸煮、微波等8種烹調功能整合於一機，並首次主打美型色彩設計，鎖定重視空間風格的年輕族群，於募資預購期間銷量突破700萬元，顯示走向精緻與整合的多功能家電漸成顯學。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

「COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐」主打將微波、氣炸、烘烤與蒸煮等功能整併，不僅節省廚房空間，也省下個別採購設備的成本與。針對料理過程中不同溫度控制的需求，機體支援上下火獨立控溫，適合需要掌握上色或熟度的料理者使用；同時配備惠而浦自家的Zen Inverter變頻技術，在維持穩定火力之餘，也能達到節能效果，官方表示可降低約三成電力使用。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

機身內腔採用不鏽鋼無塗層材質，強調清潔與食安考量；除氣炸籃外的其他配件皆可使用微波功能，降低使用限制。外觀方面提供「大地棕」與「雲霧白」兩種顏色，設計走簡約路線，適合融入現代小宅或租屋族的空間設計中。

COLORIS 8合1變頻氣炸蒸烤微波爐32公升容量，售價31,900元；26公升售價24,900元，即日起至8／31止購買任一機型，可獲贈市值1,580元的Le Creuset瓷器義麵盤。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

除了微波爐，惠而浦也持續強化洗碗與洗衣機產品線，在台推出針對亞洲家庭設計的15人份自動開門洗碗機，內建70度高溫殺菌與殘渣感應技術，售價41,200元，目前推出買機贈清潔用品組並提供免費場勘服務。洗衣機則依照台灣多雨潮濕的氣候，提供10.5公斤滾筒洗脫烘與17公斤直立變頻洗衣機等選擇，鎖定小空間家庭用戶，主打節能與快速洗烘功能。

惠而浦表示，面對全球原物料上揚，其製造成本也平均增加3％至6%，而川普近期調整關稅政策，勢必也會影響早已全球化的零件與製作成本，目前以銷售存貨來持平終端售價，但若國際市場原物料持續受影響，家電的價格調漲已經是必要趨勢，市場普遍分析消費者能接受的調漲幅度大概是10%，品牌也會盡量制定策略，不過價格最快很可能下半年就受到影響。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

瑞典家電品牌伊萊克斯，近期在台推出旗下極淨呵護滾筒洗脫烘衣機系列新品，強調結合「洗、脫、烘、清新」四合一功能，一機處理所有衣物清洗需求，售價52,900元起。

伊萊克斯新款極淨呵護滾筒洗脫烘洗衣機700/900系列，搭載IntelliQuick智能快選技術，可根據洗衣量自動選擇最快速的程序，並提供「45分鐘滿載洗程」，將洗滌水溫從40度C降低到30度C，並適當降低脫水轉速，以縮短洗滌週期，讓滿桶狀態一次完成洗脫的快速程序，無需分批處理，縮短洗衣時間。

▲惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐。（圖／品牌提供）

伊萊克斯表示，針對母親節推出滿額享好禮優惠活動，即起至5／11活動期間消費滿5萬元，可獲1公升極致美味500半自動義式咖啡機（珍珠黑觸控式）；消費滿3萬6千元，可獲得超級完美管家HEPA進化版（經典紅）。

關鍵字：

家電, 新品, 多功能, 市場, 調價, 惠而浦, 伊萊克斯, 氣炸蒸烤微波爐

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