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木村拓哉的「燒肉豆芽沙拉」做法公開　便宜又能瘦小腹、超有飽足感

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「靠豆芽菜」逆轉中年肥！木村拓哉公開瘦身食譜，全靠這碗熱量超低的日式沙拉

▲木村拓哉的私房食譜。（圖／取自家事ヤロウ!!!（テレビ朝日公式）IG、木村拓哉IG）

圖文／CTWANT

最近男神木村拓哉來台，本人被認證52歲依舊緊實俐落、毫無發福痕跡，身穿西裝仍挺拔帥氣，讓人直呼「這根本不像是大叔」！其實，他維持體態靠的不是節食也不是重訓，而是一道超簡單、超平價的料理「燒肉豆芽沙拉」！

「靠豆芽菜」逆轉中年肥！木村拓哉公開瘦身食譜，全靠這碗熱量超低的日式沙拉

▲燒肉豆芽沙拉吃起來有飽足感。（圖／取自家事ヤロウ!!!（テレビ朝日公式）IG、木村拓哉IG）

來自木村的私房食譜：燒肉豆芽沙拉

這道菜是他在節目《靜香與蓋子的愛之美味》中親自示範，主打「便宜又能瘦小腹」。以豆芽菜為主角，搭配炒豬肉與醬汁，吃起來超有飽足感，熱量卻比便當低得多。

「靠豆芽菜」逆轉中年肥！木村拓哉公開瘦身食譜，全靠這碗熱量超低的日式沙拉

▲燒肉豆芽沙拉做法公開。（圖／取自家事ヤロウ!!!（テレビ朝日公式）IG）

食材準備（約2人份）：

豆芽菜 400g

豬肉片 250g（可選瘦肉）

高麗菜絲 適量

蒜泥 一小匙

芝麻油 一大匙

味醂 1大匙

蘋果醋 1大匙

醬油、鹽、胡椒、蔥花 適量

做法：

 1. 豆芽菜用滾水川燙約1分鐘，瀝乾備用。

 2. 將豆芽拌入芝麻油、味醂、蘋果醋與蒜泥，做成微酸拌菜底。

 3. 豬肉片下鍋用少許油炒熟，調味後放在豆芽上，撒上蔥花，即可享用！

這道菜簡單、省錢、飽足感十足，木村表示：「拍戲時我就這樣吃，既能吃肉也能清爽，整個人不容易累也比較不餓。」

「靠豆芽菜」逆轉中年肥！木村拓哉公開瘦身食譜，全靠這碗熱量超低的日式沙拉

▲木村拓哉。（圖／木村拓哉IG）

營養師認證：豆芽是低熱量神器

豆芽菜每100g熱量只有12大卡，卻富含膳食纖維、鉀與維生素C，可幫助去水腫、促進腸胃蠕動。重點是還能讓小腹不再鼓鼓的！營養師建議豆芽菜搭配蛋白質、適量油脂，是「最平價的減脂食物組合」。像是工作忙碌想快速料理的上班族、想減脂不想挨餓的人、減糖飲食、追求高纖飲食者、想清腸、瘦小腹的人都很適合執行這樣的瘦身法唷！

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關鍵字：

周刊王, 木村拓哉, 豆芽, 瘦身, 熱量

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