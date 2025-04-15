蘭芝、EASY SHOP內衣康是美開賣！　還推出獨家限定、別家買不到

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

想買專櫃美妝不需跑百貨公司，購買內衣也不必去專賣店了！康是美近來積極打造一站購足服務，韓系品牌LANEIGE自明日（16日）進駐康是美，更能買到EASY SHOP的內衣，為此更推出康是美限定款，別的地方買不到！

▲蘭芝 睡美人晚安面膜系列。

康是美近來積極打造結合專業藥師 、美麗諮詢師 、專業彩妝師的三軌服務模式，而LANEIGE堅持以實驗科學為根基的專業保養理念，這次雙強聯手，將專業保養力直送全台消費者。

▲蘭芝 睡美人晚安唇膜+果凍水光潤唇膏，#抹茶歐蕾。

從16日起，康是美可購入LANEIGE明星商品-睡美人晚安保養系列，睡前輕鬆一抹，隔日醒來即享水潤透亮感，真正做到「越睡越美麗」。此外，更特別打造康是美限定口味抹茶歐蕾 & 香芋奶茶的果凍潤唇膏，呼應台灣人日常必備的手搖文化，濃郁香甜、韻味十足，一抹即入唇間的療癒時光。

▲EASY SHOP拓點康是美開賣內衣。

EASY SHOP也自3月起與統一康是美合作進軍藥妝門市，不僅讓買內衣變得更方便外，更推出康是美限定款-輕盈無痕裸感無鋼圈內衣及雲朵蠶絲抗菌褲3件組。

▲康是美購買也享有門市售後服務。

同時，EASY SHOP 門市也同步支援消費者在康是美購買的限定商品售後服務，不論是購買後試穿、商品問題需進行換貨都能夠到門市獲得協助。EASY SHOP與康是美實體門市合作，將內著購物體驗融入日常生活，讓更多人能輕鬆購入舒適時尚的內衣褲，不僅擴大銷售通路讓買內衣變得更方便。