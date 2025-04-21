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包開箱／比利時愛馬仕重塑經典款Tempête！夢幻棉花糖紫、大容量超燒

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記者鮑璿安／專題報導

被譽為比利時愛馬仕的國寶品牌 Delvaux ，其包款的經典設計不隨時代或是季節更迭而迷失在潮流中，1967年誕生的代表作「Tempête」在近日換上了全新演繹方式煥發新生，本次的《包開箱》環節就一同來聚焦這款新作，探索誕生故事和設計重點。

▲▼ Delvaux 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ Delvaux 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Delvaux以「風暴」為名的手袋Tempête最初誕生於1967年，在品牌漫長的製包歷史上佔有不可替代的地位，出自由比利時知名建築設計師Paule Goethals之手，其設計靈感源自帆船吊索，柔美之中充滿力量，俐落線條勾勒出鮮明的輪廓，展現幾何美學的張力，並搭配獨特的金屬釘扣與翻蓋剪裁，成為Tempête血液中的DNA。近年來Tempête也隨著季節不斷進化，換上多樣化的皮革材質運用，這次便帶來了三款全新系列，以下為大家詳細介紹。

Tempête To Go

▲▼ Delvaux 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ Delvaux 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲採用肩背腋下款式的Tempête To Go ，配備隨身小鏡子十分貼心。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

採用肩背腋下款式的Tempête To Go ，以現代感梯形輪廓為設計亮點，不改最標誌性的金屬釘扣，以輕巧的尺寸帶給大家所走就走的優雅態度，皮革選用Alpina Calf 小牛皮，柔軟且親膚，搭配上銀色金屬配飾以及頂部長手挽，而新色棉花糖紫也是相當推薦的色調，夢幻又優雅記憶點鮮明。

Tempête City

▲▼ Delvaux 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲Tempête City則是採用中性設計，以 Sequoia Calf 小牛皮製成 。（圖／品牌提供）

Tempête並非女性專有款式，Tempête City則是採用中性設計，以 Sequoia Calf 小牛皮製成，搭配銀色金屬配飾，呈現男女皆宜的多元風格。標誌性的雙釘飾扣設計與可調節寬肩帶，非常注重實用性。

Tempête L

▲▼ Delvaux 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ Delvaux 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲全新尺寸亮相的Tempête L，寬敞的內部容量注入一股鬆弛感 。（圖／品牌提供）

尋找大尺寸包款的你，不妨考慮以全新尺寸亮相的Tempête L，寬敞的內部容量注入一股鬆弛感，手袋以 Derby Calf 小牛皮製成，也同步帶來暖棕色調，並配有可調節且可拆卸的肩帶，滿足多樣化需求。

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▲▼ gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲Softbit 馬銜鍊肩背包有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Gucci走過Jackie 1961、Horsebit 1955等經典款式，為大家帶來新面孔Softbit 馬銜鍊肩背包，有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多，Softbit以Hobo的手提把和垂墜感為特色，柔軟包身更貼合身形。當然Softbit 馬銜鍊肩背包將品牌靈魂元素改革，翻玩最早於1937年設計的Horsebit （馬術鍊元素），為其標誌性符碼改造成為半截樣式，看起來依舊熟悉，但是尺寸放大許多，輕鬆垂掛在包身之中，猶如攜帶珠寶般散發迷人光澤感，同時也作為磁釦方式固定包款，造型經典深入人心。

關鍵字：

包開箱, Delvaux, 手袋, Tempête, 新款

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