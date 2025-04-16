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任天堂新光三越信義旗艦店4／30開幕！消費就送無敵星星

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▲傑仕登任天堂授權商品旗艦中心。（圖／業者提供）

▲傑仕登任天堂授權商品旗艦中心4月底正式開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

任天堂粉絲準備衝啦！任天堂首間在台旗艦店「任天堂授權商品旗艦中心」，將於4／30正式開幕，進駐台北信義新光三越A11館3樓，主打Nintendo Switch主機與遊戲軟體銷售，同時販售旗下多款熱門角色的原創周邊商品，開幕期間同步推出多項限定贈品活動，買任一商品就送無敵星星貼紙，玩家們預備備到場朝聖囉。

任天堂代理商傑仕登開幕的任天堂旗艦店，預計將販售包括Nintendo Switch主機、OLED款式與Lite機型，以及相關遊戲軟體；同時也網羅任天堂旗下多款人氣角色的周邊商品，如《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《斯普拉遁》、《動物森友會》、《皮克敏》等系列。商品種類涵蓋模型、絨毛娃娃與生活雜貨等，未來也將持續更新與擴充品項。

▲傑仕登任天堂授權商品旗艦中心。（圖／業者提供）

業者表示，慶祝開幕從4／30至5／11期間，於店內購買任一商品，即贈「SUPER MARIO 無敵星貼紙」；購買Switch OLED或Lite主機搭配任一遊戲，還可獲得「瑪利歐單色簡約風提袋」；購買《集合啦！動物森友會》相關商品可獲得amiibo卡一包，單筆消費滿2,000元則可帶走「瑪利歐造型DIY卡片套組」，限量贈品送完為止。

此外，4／30開幕當天生日的民眾，出示相關證明文件，還可免費兌換「《超級瑪利歐派對空前盛會》派對掛旗」一份，每人限領一次。

▲南港LalaPort開幕，哈利波特紀念品專賣店。（圖／記者林敬旻攝）

▲南港LalaPort開幕，哈利波特紀念品專賣店。（圖／記者林敬旻攝）

近期開設的話題專賣店還有在南港三井LaLaport登場的哈利波特專賣店，店內除了有月台、多比等驚喜場景，還販售魔法棒、學院服與跟電影一樣的學生書包等魔法控夢幻逸品，店內場景超有電影感，吸引許多哈利迷前往體驗。

關鍵字：

任天堂, 授權商品, 開幕優惠, 限定贈品, 粉絲活動, 旗艦店, 新光三越

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