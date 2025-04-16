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輕鬆訂製你的LV包！圖案、顏色自己選超好玩　從名片夾到行李箱通通有

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▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

記者林明瑋／台北報導

「專屬」這件事永遠讓人著迷，一直以來都能在包款或行李箱上訂製專屬標記的LOUIS VUITTON，最近更發揚光大，推出Mon Monogram服務，小到名片夾、大至行李箱，通通能印上自己喜歡的圖案及英文字母，除了走進店裡，在官網上也能下訂，有非常多顏色、圖案可以選，會忍不住沉浸其中。

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲LV推出精緻的個人化服務Mon Monogram，讓行李箱、包款都有獨一無二的專屬感。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲進入LV官網便能依照需求訂製。（圖／翻攝LOUIS VUITTON官網）

個人專屬訂製服務在LV創立之時便存在，一開始是在行李箱上標記，以區分擁有者，逐步演進為除了辨識功能，也是賦予物品獨特個性的藝術印記。例如1901年推出的Gaston-Louis Vuitton Steamer包款，在塗層帆布上印有醒目的圖案，1911年為時裝設計師Paul Poiret製作的行李箱上繪製了他的名字，到了1920年代，甚至讓顧客有機會創造專屬的Monogram圖案，如同身份的表徵。

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲LV位於倫敦的硬箱工坊。

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲20世紀初期的Gaston-Louis Vuitton Steamer，在塗層帆布上印了醒目圖案。

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲20世紀初期LV為時裝設計師Paul Poiret訂製的行李箱。

2008年，訂製服務成為更個性化的體驗，最新的Mon Monogram服務，是在原有的基礎上將範圍擴大，包括滾輪行李箱、旅行袋、日用包款和小皮件等等均適用，而且增加了許多圖案，以及全新配色、字體、條紋及飾片可選擇，確認想要的設計後，由法國工匠手工打造，採用三層數位印刷技術，色彩與線條鮮豔清晰，下單後約3周可取貨，讓你的皮具有專屬特色，和別人的就是不一樣。

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲從行李箱到小皮件，都能印上喜歡的圖案和字母。

【更多訂製服務】

MONTBLANC
MONTBLANC（萬寶龍）的書寫工具訂製服務近期再上層樓！在台北101專賣店與全球指定旗艦店，推出訂製專屬筆尖服務，除了原有的訂製筆尖，還能將新購入的大師傑作系列鋼筆進一步地個人化。

在專門店中，首先從MONTBLANC提供的筆尖款式裡，測試挑選最符合自己書寫風格和需求的設計，接著進入個人特色訂製環節，能添加刻字、標誌、鍍金屬色彩，甚至鑲嵌珍貴珠寶等，讓這枝筆代表著你，製作時間約3個月，拿起筆，感受最獨特的書寫體驗。

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

▲LV 訂製服務。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, Mon Monogram, 訂製, MONTBLANC, 萬寶龍

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