《愛你》徐若晗同款口紅！Prada疊擦好溫柔、INTO YOU熱賣色章若楠也愛

文／美人圈

甜寵陸劇《愛你》正式迎來圓滿大結局，與張凌赫瘋狂撒糖的女主角徐若晗人氣也跟著狂飆。值得一提的是，劇裡的沈惜凡作為客房部經理要展現專業又親民的形象，妝容多以淡雅精緻為主，因此搭配的唇彩也變成她顯氣色的一大關鍵！日前，《愛你》徐若晗御用彩妝師也在小紅書上公開沈惜凡御用唇膏清單，想要勾走何醫師的心，以下同款口紅必須入手。

▲徐若晗。（圖／微博@徐若晗）

《愛你》徐若晗同款口紅清單揭曉：迪奧Dior、Prada、INTO YOU、Hourglass

《愛你》徐若晗口紅品牌色號：Prada 尼龍柔霧唇膏 #P155 BLUSH

PRADA尼龍柔霧唇膏 #P155 BLUSH在台灣也賣爆，這款調色打破女孩對粉色唇膏的印象，黃皮也能大膽入手！在粉色調中加入微量橘，介於蜜桃粉和花瓣粉之間，且霧面質地讓它上唇更顯高級有質感，跟唇色融合後也很年輕、有活力。重點是完全不拔乾，日常、上班都能擦。

▲Prada 尼龍柔霧唇膏 #P155 BLUSH，NT$1,590。（圖／Prada、微博@電視劇愛你）

《愛你》徐若晗口紅品牌色號：迪奧Dior藍星唇膏 #217 奶咖玫瑰

徐若晗在劇裡也擦上這支迪奧Dior藍星唇膏 #217 奶咖玫瑰，整個人顯得超溫柔！口紅顏色屬於低飽和度的玫瑰色，暖調的調色很提氣色，同時又透出一種原生紅潤的血氣感，霧面質地柔軟親膚，會比較推薦白皮入手，上唇減齡顯嫩。

▲迪奧Dior藍星唇膏 #217 奶咖玫瑰，NT$1,600。（圖／Dior、微博@徐若晗）

《愛你》徐若晗口紅品牌色號：INTO YOU 心慕與你 定製空氣唇泥 #C1 鹽奶桃

除了專櫃大牌，徐若晗在劇中也有使用小資女孩能負擔的開架唇彩！這一款來自INTO YOU 心慕與你的定製空氣唇泥色號 #C1鹽奶桃適合冷色皮膚入手，配色大走氣質小姊姊風，是粉中略帶灰調的溫柔千金色，清純又帶點無辜，厚塗會糅合極少的一點橘調，顯色度和持色都很優，閉眼入絕對無悔。

▲INTO YOU 心慕與你 定製空氣唇泥 #C1 鹽奶桃，NT$435。（圖／小紅書@INTO YOU心慕與你）

《愛你》徐若晗口紅品牌色號：INTO YOU 心慕與你 定製空氣唇泥 #W2 水柿

INTO YOU心慕與你定製空氣唇泥色號 #W2 水柿也是熱賣色之一，只能說徐若晗真的很識貨！這款唇泥顏色屬於橘粉豆沙色，黃皮白皮擦都很顯元氣，深唇擦也能很好的覆蓋，絨霧柔光妝面簡直太高級。偷偷告訴女孩們，#W2 水柿也是《難哄》女主角章若楠的愛用色呦。

▲INTO YOU 心慕與你 定製空氣唇泥 #W2 水柿，NT$435。（圖／微博＠電視劇愛你、小紅書@噗噗糕）

▲INTO YOU 心慕與你 定製空氣唇泥 #W2 水柿也是章若楠化妝包使用最多的唇彩色號！（圖／截圖自小紅書@章若楠、INTO YOU心慕與你）

《愛你》徐若晗口紅品牌色號：INTO YOU 心慕與你 女主角致霧唇泥 #EM17 蜜桃山楂

徐若晗指定的INTO YOU心慕與你女主角致霧唇泥 #EM17 蜜桃山楂是一款融合小橘調和粉調的唇彩，唇泥質地也是很綿密、有柔霧感，比較可以覆蓋唇紋，深唇也不擔心遮蓋力，重點是持久又不沾杯，顏色百搭不挑皮，少女感很足。

▲INTO YOU 心慕與你 女主角致霧唇泥 #EM17 蜜桃山楂，NT$435。（圖／小紅書@小獅子33）

《愛你》徐若晗口紅品牌色號：迪奧Dior藍星唇膏 #772 紅棕玫瑰＋Hourglass Unlocked 唇膏 #356 暖栗豆沙

徐若晗彩妝師也透露自己會使用Dior藍星唇膏 #772 紅棕玫瑰與Hourglass Unlocked唇膏 #356 暖栗豆沙疊擦，就能打造出優雅溫柔又帶點高級感的紅棕玫瑰妝效，氣質滿滿的輕法式風格完美凸顯沈經理上班的專業氣場。

▲（上）迪奧Dior藍星唇膏 #772 紅棕玫瑰，NT$1,600、（下）Hourglass Unlocked唇膏 #356 暖栗豆沙。（圖／微博＠電視劇愛你、Dior、Hourglass）

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