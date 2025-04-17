Dyson最新r型吹風機台灣開賣　要價近1.5萬比前代強在哪？

▲Dyson最新r型吹風機台灣開賣，售價14,900元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家電品牌Dyson近期終於在台發表旗下r型的Supersonic系列吹風機，大家不用再對日本3C賣場望梅止渴了，這款新機以全新的「r型」外觀亮相，不只比前一代更輕、更小，握起來也更加順手，而最大的不同當然在於其內的工程設計原理，究竟比之前「雷神之鎚」外觀的Supersonic強在哪？

看似彎曲水管的Supersonic r吹風機重量為325克，重量比前代減輕20%，約是半杯手搖飲的重量，其機身縮小30%，外型是個優雅的彎勾，業者表示握把仍維持直徑3.8公分的人體工學設計，即使是吹整後腦勺等難以觸及的位置也能更順手操作。



馬達則仍是Dyson科技訴求的核心，主打強勁氣流能高效整髮，其最新研發的流線型氣流加熱技術，導入r型加熱器，利用懸空對稱的金屬箔片結構提高加熱效率，同時維持風速與溫度的穩定輸出，減少局部過熱的風險。

機身配備三款專屬吹嘴，包含快速乾髮、柔和乾髮與順滑造型吹嘴，每個吹嘴內都藏有RFID晶片，機器能自動辨識並切換對應的風速與溫度，不需手動調整就能快速上手，完成濕髮到造型的每一步。此外，它還有智能記憶模式，會記住使用者上一次使用的溫度和風速，下次開機時直接沿用其設定。

而自家美髮造型產品系列 Chitosan也在台亮相，其系列包含兩款護髮精華乳（光澤型、滋潤型）與一款完美定型乳，主打從髮芯修護到造型定型。核心成分來自天然萃取的高分子殼聚醣，靈感來自建築三角結構，號稱能撐起髮絲的彈性與曲線，讓造型持久不僵硬。

包裝則走環保路線，可替換補充瓶設計，結合NFC智慧晶片，手機輕碰瓶身就能連上造型指南。Supersonic r吹風機現已上市，售價為新台幣14,900元；Chitosan造型系列每瓶1,990元，補充瓶1,790元。即日起至6／30止推出「新色大戰 戴你好看」抽獎活動，購買指定色系商品並登錄發票，有機會抽中電動機車等獎品。

▲SodaStream在台推出黑色環保款。（圖／品牌提供）

其他美型家電還有氣泡水機品牌SodaStream，近期也在台推出首款以回收塑料製成的黑色款 TERRA 機型，主打環保材質與簡便操作，並搭配新款保冷瓶與專利「快扣」鋼瓶，更方便使用。

SodaStream TERRA 的全黑版本，機身採用50%回收塑膠材質製成，強調延續原機型操作簡便、氣密佳的優點，售價4,690元，現於恆隆行百貨專櫃及線上平台預購，現可享優惠價 4,490 元，並加贈「快扣」鋼瓶或隨行保冷瓶一支。

SodaStream核心配件「快扣鋼瓶」則強調免旋轉設計，也推出消費者可持舊款旋轉鋼瓶至指定通路換購快扣機型，可享最高1,110元折扣並獲贈鋼瓶一支。