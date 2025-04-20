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強強聯手玩出新花樣！H＆MＸMagda Butrym盛開玫瑰、易烊千璽小髒鞋變美了

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Magda Butrym H&M聯名系列將於本月底上市。（H&M提供）

▲Magda Butrym H&M聯名系列將於本月底上市。（H&M提供）

圖文／鏡週刊

2025年才過了三分之一，品牌們的強強聯手已頻頻出招，消費者怎麼承受得起哪（苦笑）！即使股市血流成河、即使囊中空空如也，然而該知道的時尚新知還是要吸收，在你我荷包餓扁時，心靈必須更富足。看著限量聯名款，想著鈔票與其蒸發，不如犒賞自己，是一種思路；渴望新品更該督促自己、努力達成心願，也是一種邏輯。時尚的美麗與聯名的稀有，讓人充滿鬥志，正是它們的價值所在啊！

斯拉夫風采

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲花朵的生命力在立體剪裁的姿態下呈現。（H&M提供）

▲Magda Butrym喜歡以玫瑰為意象。（H&M提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲黑色墨鏡鏡腳上點綴白色立體玫瑰花細節，捕捉高雅格調。（H&M提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲採用閃耀萊茵石打造的飾品，輕鬆賦予造型華麗感。（H&M提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲飾有花朵點綴的鞋跟。（H&M提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲曳地銀色亮片洋裝是Magda Butrym的品牌經典造型之一，也在這次聯名系列中出現。（H&M提供）

來自波蘭的設計師同名品牌Magda Butrym，將在4月24日與H&M攜手推出設計師聯名系列，延續Magda Butrym一貫風格，以剛柔並濟的前衛筆觸與獨到的民族元素刻劃女性力量，綴有花朵的修身迷你裙、曳地銀色亮片洋裝等經典造型，也再度驚喜現身；而代表品牌特色的玫瑰，則是引領大家走進斯拉夫美學世界的溫柔推手。

花藝與詩意

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲Golden Goose攜手品牌全球代言人易烊千璽，推出共創聯名Super-Star鞋履系列。（Golden Goose提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲Golden Goose共創聯名Super-Star系列共有2款。（Golden Goose提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲限定鞋盒上繪有代表性的羊躑躅花圖案與易烊千璽手書墨跡。（Golden Goose提供）

作為易烊千璽的粉絲，也太幸福了吧？身為Golden Goose全球代言人，他與品牌推出2款聯名Super-Star的黑、白鞋履，鞋上不但有他手書、節選的《浮生六記》墨寶，落款處是個人印章，還有代表工作室標誌圖案的羊躑躅花朵，滿滿個人味道外，也充滿文青風格，正如他自己所說：「我認為這是一種創新的傳承方式。」並呼應品牌鼓勵年輕人擁抱「完美的不完美」意涵。

卓越DNA

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲MYKITA | RIMOWA系列以德國傳統為根基，開發輕量化與耐用的眼鏡。（MYKITA提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲MYKITA | RIMOWA HERITAGE經典系列墨鏡，是MYKITA首次將鋁材應用於墨鏡之中，NT$24,500。（MYKITA提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

 ▲MYKITA | RIMOWA VISOR運動系列是為移動所設計的極致輕盈護目鏡，NT$21,500。（MYKITA提供）

MYKITA與RIMOWA都是以深厚德國傳統為根基的品牌，合作打造出的新一代墨鏡，既體現雙方精髓，也實現對於耐用與輕巧的承諾。從柏林MYKITA HAUS手工製成的HERITAGE經典系列與VISOR運動系列中，都令人深刻感受到精湛工業技術和嚴謹工藝，以及所流淌的「德國製造」血液。

野性正狂飆

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲LeSportsac x Roberto Cavalli聯名系列將推出4季的合作款。（藍鐘提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲黑白斑紋個性後背包，NT$22,000。（藍鐘提供）

【靚鑑賞】玩出新花樣

▲柔黑霧影空氣感中型手提斜背兩用包，NT$19,000。（藍鐘提供）

喜歡帶來驚喜、經常推出聯名包款的美國包袋品牌LeSportsac，最新攜手對象是義大利奢華時尚品牌Roberto Cavalli！而且一出手就是為期4季的合作。日前推出的第1季系列共14款包，融入了LeSportsac輕盈耐用的標誌性材質、Roberto Cavalli大膽狂野的動物紋設計語言，以黑白色系、動物圖紋打頭陣，更有動物齒形的吊飾、鉚釘點綴等細節，完美詮釋出「都會叢林中的時尚宣言」。

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關鍵字：

鏡週刊, 靚鑑賞, 聯名, Magda Butrym, H&M, Golden Goose, MYKITA, RIMOWA

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