IVE抵台張員瑛「機場穿搭」超甜！肩背Miu Miu包露出長腿仙氣破表

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團IVE來台了！於今17日晚間在台參加簽售會，成員們已經抵達機場，稍早張員瑛以一身透視的暈染上衣，頂著標誌性長捲髮溫柔現身，她的機場穿搭細節也公開了，拎上Miu Miu主打包款Aventure ，一舉一動都散發女神仙氣。





▲張員瑛這次的機場造型相當顯眼，身穿義大利品牌 DIESEL 仿舊質感的暈染上衣。（圖／記者周宸亘攝）

張員瑛這次的機場造型相當顯眼，身穿義大利品牌 DIESEL 仿舊質感的暈染上衣，微微的印花壓紋襯托出唯美氣息，也以多口袋工裝褲和芭蕾舞平底鞋呼應，露出一雙筆直長腿。同時，也不忘搭配上她代言品牌Miu Miu的主打包款Aventure ， 復刻經典設計賦予更輕盈的結構和休閒態度，柔軟亮麗的納帕皮革材質，配以金屬五金與長背帶，可移動的扣環呈現多樣化背法，帶來雋永的經典風格。





▲韓國女團IVE從桃機抵台。（圖／記者周宸亘攝）

IVE成員們兪眞、秋天、Rei、Liz、Leeseo也早一步先行抵達，面對鏡頭露出微笑相當親民，她們時隔一年時間再度來台，也將在晚間出席《IVE THE 3RD EP [IVE EMPATHY] OFFLINE FAN SIGN EVENT in TAIPEI》簽名會，與粉絲留下珍貴時刻。